11 Tem 2021 - 14:40- Spor G: 11 Tem 2021 - 14:41

Milli takımda okçumuz yok
Milli takımda okçumuz yok mask

Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası için Romanya ve Polonya’ya gidecek olan Yıldız-Genç Milli Takımın aday kadrosunun belirlendiği Yıldız-Genç Türkiye Okçuluk Şampiyonası yapıldı. 2021 Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonasına Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk branşı sporcuları Hazal Burun, Songül Lök ve Emircan Haney katıldı. Yıldızlar Kategorisinde Hazal Burun, Genç Kızlar Kategorisinde Songül Lök, Genç Erkekler Kategorisinde Emircan Haney, Genç Karışık Takım kategorisinde ise Songül Lök ve Emircan Haney müsabakayı Türkiye Şampiyonu olarak tamamladı. Milli takımda Kocaelili sporcular yer alamadı.

11 Tem 2021 - 14:40 - Spor

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