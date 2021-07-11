11 Tem 2021 - 14:40- Spor G: 11 Tem 2021 - 14:42

Güneşli günler sizi bekliyor
Güneşli günler sizi bekliyor mask

Güneşspor Kulübü, İlimiz ve Ülke futboluna yeni yıldız adayı sporcular yetiştirmek için futbol okulu kayıtlarına başladı. Burak Süleyman başta olmak üzere bir çok yıldız yetiştiren kulüp, yeniden vira bismillah diyor. Kayıtlar için müracaat GSM 05323668479 , 05325601540

11 Tem 2021 - 14:40 - Spor

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