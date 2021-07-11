Güneşli günler sizi bekliyor

Güneşspor Kulübü, İlimiz ve Ülke futboluna yeni yıldız adayı sporcular yetiştirmek için futbol okulu kayıtlarına başladı. Burak Süleyman başta olmak üzere bir çok yıldız yetiştiren kulüp, yeniden vira bismillah diyor. Kayıtlar için müracaat GSM 05323668479 , 05325601540