TFF Kocaeli’ni yine es geçti

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden Ümit Milli Takımımız, Belçika ve İskoçya ile Sakarya'da karşılaşacak. Müsabakalara 8 Ekim 2017 yılında hizmete giren 28.154 koltuk kapasiteli Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ümit Milli Takımımız grubundaki ilk maçını 3 Eylül 2021 Cuma günü Belçika ile oynadıktan sonra, grubun ikinci maçında 7 Eylül 2021 Salı günü İskoçya ile karşılaşacak. Maçların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.