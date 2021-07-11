11 Tem 2021 - 14:41- Spor G: 11 Tem 2021 - 14:42

TFF Kocaeli’ni yine es geçti
TFF Kocaeli’ni yine es geçti mask

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden Ümit Milli Takımımız, Belçika ve İskoçya ile Sakarya'da karşılaşacak. Müsabakalara 8 Ekim 2017 yılında hizmete giren 28.154 koltuk kapasiteli Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ümit Milli Takımımız grubundaki ilk maçını 3 Eylül 2021 Cuma günü Belçika ile oynadıktan sonra, grubun ikinci maçında 7 Eylül 2021 Salı günü İskoçya ile karşılaşacak. Maçların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

11 Tem 2021 - 14:41 - Spor

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