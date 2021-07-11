11 Tem 2021 - 14:41- Spor G: 11 Tem 2021 - 14:43

Saha komiserleri kongreye katıldı
Saha komiserleri kongreye katıldı mask

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği 8.Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara’da yapıldı. İlimiz saha komiserleri de genel kurula katılıp oyunu ulandı. İlhan Karabulut da kentimizi temsil etti.

11 Tem 2021 - 14:41 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.246.883 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TFF Kocaeli’ni yine es geçti mask
TFF Kocaeli’ni yine es geçti
Milli takımda okçumuz yok mask
Milli takımda okçumuz yok
Güneşli günler sizi bekliyor mask
Güneşli günler sizi bekliyor
Dinçel, Onur Öztonga’yı kaptı mask
Dinçel, Onur Öztonga’yı kaptı
Haydi gençler hentbole !.. mask
Haydi gençler hentbole !..
Gençlik Merkezlerimiz çocuk ve gençlerle güzel mask
Gençlik Merkezlerimiz çocuk ve gençlerle güzel
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL