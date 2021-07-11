11 Tem 2021 - 14:42- Spor G: 11 Tem 2021 - 14:43

Eski Kocaelispor kaptanı Saffet Akyüz TPFD başkanı oldu
Eski Kocaelispor kaptanı Saffet Akyüz TPFD başkanı oldu mask

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı eski Kocaelisporlu milli futbolcu Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TPFD Yönetim Kurulu üyeleri yine eski Kocaelispor kaptanlarından Altan Aksoy, Yasin Sülün, Serhat Akyüz, Gökhan Caba ve Erhan Küçük de yer aldı.  Geçtiğimiz ay TPFD'nin başkanlığına seçilen Saffet Akyüz ve yeni yönetimini tebrik eden başkan Özdemir, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.
# Kocaelispor

11 Tem 2021 - 14:42 - Spor

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