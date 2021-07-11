TFF 1. Lig U19’da şampiyon Yılport Samsunspor

TFF 1. Lig U19 Finali'nde, Balıkesirspor'u son dakika golüyle 2-1 yenen Yılport Samsunspor şampiyon oldu. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde VAR sistemi ile oynanan mücadelenin yedinci dakikasında Oltion Bilalli'nin golüyle Balıkesirspor 1-0 öne geçti. 62. dakikada Emirhan Gürler ile eşitliği yakalayan Yılport Samsunspor, 89. dakikada Emirhan Koca'nın golüyle şampiyonluğa ulaştı. Normal sezonu lider bitiren Yılport Samsunspor, çeyrek finalde Adana Demirspor’u 2-1, yarı finalde ise Bursaspor’u 4-0 yenerek final vizesi almıştı. Normal sezonu 4.basamakta tamamlayan Balıkesirspor ise çeyrek finalde Bandırmaspor’u uzatmada 2-1 mağlup etmiş, yarı finalde ise Altınordu’yu 1-0 yenerek adını finale yazdırmıştı.
BALIKESİRLİ AMBROSE GOL KRALI OLDU
TFF 1.Lig U19’un üçüncülük maçında Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi 9. dakikada Hasan Sabri Karaca ve 74. dakikada Abdullah Tazgel'in golleriyle 2-0 Bursaspor kazandı ve finalleri üçüncü bitirdi. TFF 1. Lig U19'da Balıkesirspor'dan 17 golle Peter Ambrose, "Gol Kralı" oldu. Ambrose'ye ödülünü Genç Milli Takımlar Antrenörü Hami Mandıralı verdi. TFF 1. Lig U19'da "En Değerli Oyuncu", Bursaspor'dan Eren Tunalı seçildi ve ödülünü Genç Milli Takımlar Teknik Sorumlusu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.