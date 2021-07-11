Beta Spor çok farklı: 13-1

9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda birbirinden güçlü takımlar boy gösteriyor. Bu takımlardan birisi olan Beta Spor haftayı farklı galibiyetle kapattı. Rakibi KOTSİAD’ı 13-1 mağlup eden Beta Spor adına goller Ümit Kahya (5), Özgür Tınaz (4), Batuhan Boyoğlu (2), Hakan Tan ve Samet Kalkan’dan geldi. KOTSİAD’ın tek sayısını ise Suat Bayram kaydetti.