11 Tem 2021 - 14:44- Spor G: 11 Tem 2021 - 14:47

Beta Spor çok farklı: 13-1
Beta Spor çok farklı: 13-1 mask
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9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda birbirinden güçlü takımlar boy gösteriyor. Bu takımlardan birisi olan Beta Spor haftayı farklı galibiyetle kapattı. Rakibi KOTSİAD’ı 13-1 mağlup eden Beta Spor adına goller Ümit Kahya (5), Özgür Tınaz (4), Batuhan Boyoğlu (2), Hakan Tan ve Samet Kalkan’dan geldi. KOTSİAD’ın tek sayısını ise Suat Bayram kaydetti.

11 Tem 2021 - 14:44 - Spor

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