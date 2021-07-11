Öz Atalay 3 puanı kaptı

9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda gollü maçlara devam ediliyor. Önceki gün oynanan mücadelede Öz Atalay İnşaat ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı maçı Öz Atalay İnşaat 5-2 kazandı ve haftayı 3 puanla tamamladı. Öz Atalay İnşaat adına golleri Yavuz Selimoğlu (2), Mehmet Yılmaz, İsmail Özçelik ve Yusuf Bingöl attı. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Harun Durmuş ve Abdullah Şen’in golleri puan için yeterli olmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.