Öz Atalay 3 puanı kaptı

9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda gollü maçlara devam ediliyor. Önceki gün oynanan mücadelede Öz Atalay İnşaat ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı maçı Öz Atalay İnşaat 5-2 kazandı ve haftayı 3 puanla tamamladı. Öz Atalay İnşaat adına golleri Yavuz Selimoğlu (2), Mehmet Yılmaz, İsmail Özçelik ve Yusuf Bingöl attı. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Harun Durmuş ve Abdullah Şen’in golleri puan için yeterli olmadı.