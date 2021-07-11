Salim Abanoz artık Antalya için üretiyor

Olimpiyat şampiyonu Çeçen asıllı TC vatandaşı Hüseyin Özkan’dan sonra en önemli judoculardan olan Salim Abanoz, artık üretimini Antalya’da sürdürüyor. Abanoz’un talebeleri, Ankara'da yapılan Ümitler ve Gençler milli takım seçmesinde dereceye giren ve kampa katılan çocuklarına teşekkür etti. Aanoz “İzmit’e benden selam. Çalışmalar Antalya Spor Salonu’nda tüm hızıyla devam ediyor.İl Müdürümüz Yavuz Gürhan beye, judoya kattığı desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ederiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.