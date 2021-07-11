Salim Abanoz artık Antalya için üretiyor

Olimpiyat şampiyonu Çeçen asıllı TC vatandaşı Hüseyin Özkan’dan sonra en önemli judoculardan olan Salim Abanoz, artık üretimini Antalya’da sürdürüyor. Abanoz’un talebeleri, Ankara'da yapılan Ümitler ve Gençler milli takım seçmesinde dereceye giren ve kampa katılan çocuklarına teşekkür etti. Aanoz “İzmit’e benden selam. Çalışmalar Antalya Spor Salonu’nda tüm hızıyla devam ediyor.İl Müdürümüz Yavuz Gürhan beye, judoya kattığı desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ederiz” dedi.