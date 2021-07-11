Uzun, Sakarya’da şov yapıyor

Kocaelispor eski başkanı ve Güneşspor’da yeniden başkan seçilen Nebil Uzun, memleketi olan Kocaali Karşı Mahalle’de düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında da boy gösteriyor. Kestanepınarı köyü adına forma giyen Uzun, parmak ısırtıyor. Uzun, kentimizdeki dostlarına da selam göndererek “Futbolsever dostlarımı buraya bekliyorum. Atmosfer nefis. Gelenleri ağırlarım” dedi.