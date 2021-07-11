Kartepe’de spor yapmayan çocuk kalmayacak

Kartepe Belediyesi tarafından 10 branşta verilen Yaz Spor Okulları kayıtları başladı. Kartepeli öğrenciler spor okullarına yoğun ilgi gösterirken, spor okulları için ücretsiz servis imkanı da sağlanıyor. Okullara kayıt olmak isteyenler https://kayit.kartepe.bel.tr/ adresinden form doldurabilirler.
ÇOCUKLARIMIZ EMİN ELLERDE
Yaz Spor Okulları hakkında bilgi verenKartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Pandemi sürecinde sağlığımız için birçok kısıtlamalara uymak mecburiyetinde kaldık. 7’den 77’ye herkes fedakarlık yaptı. Daha iyi günlerimizin başındayız. Aşılamanın artmasıyla başlayan yeni kontrollü dönemde çocuklarımız için Yaz Spor Okulları’nı yeniden başlattık. 10 branşta verilen eğitimlerde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimine katkı veriyoruz. Çocuklarımızı sokaklardan uzak tutarak kötü alışkanlık edinmelerinin önüne geçilecektir” açıklamasında bulundu.
BRANŞLAR:
Futbol
Basketbol
Voleybol
Tenis
Güreş
Halk Oyunları
Su Kayağı
Okçuluk
Yüzme
Karate
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.