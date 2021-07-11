11 Tem 2021 - 14:47- Spor G: 11 Tem 2021 - 14:49

Kartepe’de spor yapmayan çocuk kalmayacak
Kartepe’de spor yapmayan çocuk kalmayacak mask

Kartepe Belediyesi tarafından 10 branşta verilen Yaz Spor Okulları kayıtları başladı. Kartepeli öğrenciler spor okullarına yoğun ilgi gösterirken, spor okulları için ücretsiz servis imkanı da sağlanıyor. Okullara kayıt olmak isteyenler https://kayit.kartepe.bel.tr/ adresinden form doldurabilirler.

ÇOCUKLARIMIZ EMİN ELLERDE

Yaz Spor Okulları hakkında bilgi verenKartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Pandemi sürecinde sağlığımız için birçok kısıtlamalara uymak mecburiyetinde kaldık. 7’den 77’ye herkes fedakarlık yaptı. Daha iyi günlerimizin başındayız. Aşılamanın artmasıyla başlayan yeni kontrollü dönemde çocuklarımız için Yaz Spor Okulları’nı yeniden başlattık. 10 branşta verilen eğitimlerde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimine katkı veriyoruz. Çocuklarımızı sokaklardan uzak tutarak kötü alışkanlık edinmelerinin önüne geçilecektir” açıklamasında bulundu.

BRANŞLAR:

Futbol

Basketbol

Voleybol

Tenis

Güreş

Halk Oyunları

Su Kayağı

Okçuluk

Yüzme

Karate

 

11 Tem 2021 - 14:47 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.246.883 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Uzun, Sakarya’da şov yapıyor mask
Uzun, Sakarya’da şov yapıyor
Öz Atalay 3 puanı kaptı mask
Öz Atalay 3 puanı kaptı
Salim Abanoz artık Antalya için üretiyor mask
Salim Abanoz artık Antalya için üretiyor
Beta Spor çok farklı: 13-1 mask
Beta Spor çok farklı: 13-1
Eski Kocaelispor kaptanı Saffet Akyüz TPFD başkanı oldu mask
Eski Kocaelispor kaptanı Saffet Akyüz TPFD başkanı oldu
TFF 1. Lig U19’da şampiyon Yılport Samsunspor mask
TFF 1. Lig U19’da şampiyon Yılport Samsunspor
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL