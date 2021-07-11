Kartepe’de spor yapmayan çocuk kalmayacak

Kartepe Belediyesi tarafından 10 branşta verilen Yaz Spor Okulları kayıtları başladı. Kartepeli öğrenciler spor okullarına yoğun ilgi gösterirken, spor okulları için ücretsiz servis imkanı da sağlanıyor. Okullara kayıt olmak isteyenler https://kayit.kartepe.bel.tr/ adresinden form doldurabilirler.

ÇOCUKLARIMIZ EMİN ELLERDE

Yaz Spor Okulları hakkında bilgi verenKartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Pandemi sürecinde sağlığımız için birçok kısıtlamalara uymak mecburiyetinde kaldık. 7’den 77’ye herkes fedakarlık yaptı. Daha iyi günlerimizin başındayız. Aşılamanın artmasıyla başlayan yeni kontrollü dönemde çocuklarımız için Yaz Spor Okulları’nı yeniden başlattık. 10 branşta verilen eğitimlerde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimine katkı veriyoruz. Çocuklarımızı sokaklardan uzak tutarak kötü alışkanlık edinmelerinin önüne geçilecektir” açıklamasında bulundu.

BRANŞLAR:

Futbol

Basketbol

Voleybol

Tenis

Güreş

Halk Oyunları

Su Kayağı

Okçuluk

Yüzme

Karate