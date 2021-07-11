Belediye Derince’nin Mervan Yusuf ısrarı

3. Lig’deki kulüplerimizden Belediye Derincespor’da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Bu hafta arasında, anlaştığı futbolcuları duyurması beklenen sarı lacivertliler Kocaelispor’un genç kanat forvetlerinden Mervan Yusuf Yiğit’i kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon da Gölcükspor ile birlikte Mervan’a talip olan Derince ekibi bu sezon çok daha iddialı bir takımla yola devam etmek istiyor. Teknik Direktör Turgay Karslı’nın raporu ve iki kulübün yönetimleri arasındaki iletişim transferin gerçekleşmesi için önemli parametreler olacak.