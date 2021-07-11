Ahmet Zihni Manap'a forma

9. Altın Kiraz Futbol Turnuvası Tertip Komite Başkanı Metin Özkan, başarılı çalışmaları ile adından hayli söz ettiren, sevilen Körfez İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap'ı makamında ziyaret etti. Özkan, turnuva anısına yaptırdığı özel formayı Müdür Manap’a hediye ederken, organizasyona verdiği desteklerden dolayı Ahmet Zihni Manap'ateşekkür etti.