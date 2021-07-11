Davutoğlu Kocaeli’de! “Kocaeli Türkiye’nin aynasıdır”

Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı bugün düzenlediği piknik programına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Pandemi koşulları nedeniyle birçok programını ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalan Kocaeli teşkilatı, normalleşme kapsamında etkinliklerine başladı. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun katılığı piknik programı Gebze Atlı Spor Kulübünde yapıldı. Pikniğe Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Eşi Sare Davutoğlu’nun yanı sıra, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Gelecek Partisi İlçe Başkanları, Gebze EYT Yöneticileri Nuh Erdoğan ve partililer katıldı.

“GEÇMİŞTE HEP ONURLU YERDE DURDUK”

Piknikte ilk konuşmayı İlçe Başkanı Hasan Arabacı gerçekleştirdi. Güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade eden Arabacı, “Gelecek Partisi bir duruş sergileyerek toplumun sıkıştığı bir durumda onurlu yürüyüşte ben de varım diyerek bir oluşuma girdi. Ben bu onurlu yürüyüşün içinde olduğum için genel başkanımıza ve il başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz geçmişte de hep onurlu yerde durduk. Gelecek Partisi bunun için kurulmuştu” dedi.

“HER GEÇEN GÜN YENİ İSİMLER KATILIYOR”

Ardından kürsüye çıkan Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Burada bu güzel günde Halil İbrahim Sofrasında buluşalım dedik. Gelecek Partisi Kurucular Kurulunda görev aldıktan sonra İl Başkanlığı görevine getirildim. Kongrede tekrar İl Başkanı seçildim. İl Başkanlığı kolay değil. Aramıza her geçen gün yeni isimler katılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte partimiz genişlemeye devam edecek. Bizim esasa amacımız kıymetli hocamızı ağırlamak” ifadelerini kullandı.

“KOLTUK SEVDASI OLMAYAN BİR İSİM”

Daha sonra kürsüye çıkan Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcı Doğan Demir, Değerli yol arkadaşım iyi ki bu partiyi kurmuşsunuz diyerek sözlerine başladı. Demir sözlerinin devamında, “Bir buçuk yıl önce kurduğumuz teşkilatta görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz çok meşakkatli bir yoldan geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığını bırakmış, koltuk sevdası olmayan bir isim. Genel Başkanlığı bırakmadan önce beni evinde misafir etmişti. Keşke Bırakmasaydınız dediğimde Genel Başkanımız ben kendimi değil ülkeyi düşünüyorum demişti. Bedel ödenmesi gerekiyorsa ben ödemeye hazırım demişti. İlkeler üzerinde kurulan partide kimseyi ötekileştirmeden siyaset yapan kişiler yarın koltuklarını bırakabileceklerini bilmeli. Herkes bu partide yola inanmalı. Yola inanmayana yoldaşlık yapılmaz” dedi.

“OY ORANI YÜZDE 8’İN ÜZERİNDE”

Demir konuşmasının şu şekilde sürdürdü; “Şirazesini kaybetmiş bir Cumhurbaşkanının ülkeyi ne hale getirdiğini biliyoruz. Toplumsal uzlaşıyı yok ettiler. Çok şükür ki Gelecek Partisi var. Az da olsa çok da olsa yolumuza devam edeceğiz. Siz anketlere bakmayın dostlar. Geçen ay bir Amerikan şirketini yaptığı ankette Gelecek partisinin oyu yüzde 8 in üzerinde. Güneş doğdu. Türkiye’nin birinci partisi nasıl olacağımızı göstereceğiz” dedi.

“KOCAELİ TÜRKİYE’NİN AYNASIDIR”

Dün geldiğimde yorgundum bugün Gebze’de enerji doldum diyerek konuşmasında başlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Ülkenin yeni bir bahara ihtiyacı. Ülkeye karamsarlık çöktü. Kocaeli’nin ve Gebze’nin kendine has bir özelliği var. Kocaeli ve Gebze Türkiye’nin aynasıdır. Bütün Türkiye’ye Kocaeli’de buluşmuş. Türkiye’de ne varsa Kocaeli’de vardır. Refah Varsa Kocaeli’ye yansır, darlık varsa Kocaeli’ye yansır. Türkiye’de her esnafın yüreğinde acı var. Bizim esnafımız başı dik gezmek ister. Kocaeli bütün bu acıları bir ayna gibi yansıtan bir şehirdir. Böylesine üretken bir şehrin yöneticileri olarak net bir mesaj veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

SEROK AHMET- SEROK ERDOĞAN TARTIŞMASI

Biz onurumuza düşkün bir milletiz diyerek sözlerine devam eden Davutoğlu, “Ankara mazlum milletlerin başkentidir. Biz gelecek Partisi olarak Doğu Türkistan için kampanyalar yürütürken Ankara sessiz kalıyor. Bahçeli ve Erdoğan’a sesleniyorum. Eğer Gönül Coğrafyasına inanıyorsanız. Doğru Türkistan’a ses verin. Bunların dünyası hep ikiyüzlü. Bir ikiyüzlülüğü daha gördünüz. Genç kardeşlerimiz beni Serok Ahmet diye karşıladı sağ olsunlar. Sayın Bahçeli bunu 5 senedir ifade ediyor. Bizim aramızda fark yok. Ben Toros dağlarının zirvesinde doğmuş bir Yörük Olarak ne kadar hakkım varsa bir Kürt aşiret çocuğunun hakkı da aynıdır. Benim Babaannemin Türkçesi ne kadar değerliyse Ahmedi Hani’nin de Kürtçesi o kadar değerlidir. Bahçeli Serok Ahmet diyerek beni teröristler aynı safta göstermeye çalışıyor. Hem de Kürtçeye hakaret ediyor. Geçtiğimiz gün de Erdoğan’a Serok Erdoğan diye seslenildi. Bahçeli 48 saattir susuyor” ifadelerini kullandı.

“GEBZE HAK ETTİĞİ YERE GELECEKTİR”

Sizde ne ekonomiyi kullanacak akıl kaldı ne de adalet duygusu. Biz geliyoruz onlar gidiyor. Türkiye’de iki kategori oluştu. Bin 500 lira ile geçinen Emekli ve onunla bile geçinemeyen EYT’liler. Gerekeni yapacağız. Diğer taraftan da milyar dolarlık servetlerinden bahsedilen eski başkanlar, bakanlar. Biz bu ikili tabloyu ortadan kaldırmaya geliyoruz. Mafya liderlerinin, basın baronlarının yerine vergisini ödeyen namuslu dürüş vatandaşlarımızın önünü açacağız. Ümidinizi kaybetmeyin. Benim ümidim her gün artıyor. Büyük bir dip dalga geliyor. Bakmayan anketlere. Bu kadar il gezdim iktidarı içten savunan tek kişi bulamadım. Artık değişim vakti gelmiştir. Türkiye’de il ölçeğinde hizmet veren birçok yer var. Gebze’yi hak ettiği yere getireceğiz” dedi.