İzmit Belediyesinden, Körfez’deki sokak hayvanlarına mama desteği

İzmit’te her zaman sokaktaki dostlarımızın yanında olarak aşılarını yapan, tıbbi müdahalelerini gerçekleştiren ve mahallelerdeki besleme noktalarına mama bırakan İzmit Belediyesi, diğer ilçelerden gelen sokak hayvanlarıyla ilgili taleplerle de ilgileniyor. İzmit Belediyesi, mahallesindeki sokak hayvanlarını her gün besleyen, duyarlılık örneği sergileyen İlimtepe Gençler Birliği Kulübü Başkanı Murat Durul’a da sokak hayvanları beslemesi için destek verdi.

DURUL’DAN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, Körfez ilçesine giderek sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla besleyen Murat Dural’a mamayı bizzat götürdü, örnek hareketi için teşekkür etti. Murat Durul da mahallesindeki sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Spor Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür etti.