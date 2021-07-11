11 Tem 2021 - 15:06- Gündem G: 11 Tem 2021 - 15:07

İzmit Belediyesinden, Körfez’deki sokak hayvanlarına mama desteği

İzmit Belediyesi, Körfez ilçesinde sokak hayvanlarını her gün kendi imkanlarıyla besleyen İlimtepe Gençler Birliği Kulübü Başkanı Murat Durul’a mama desteği verdi
İzmit Belediyesinden, Körfez’deki sokak hayvanlarına mama desteği mask

İzmit’te her zaman sokaktaki dostlarımızın yanında olarak aşılarını yapan, tıbbi müdahalelerini gerçekleştiren ve mahallelerdeki besleme noktalarına mama bırakan İzmit Belediyesi, diğer ilçelerden gelen sokak hayvanlarıyla ilgili taleplerle de ilgileniyor. İzmit Belediyesi, mahallesindeki sokak hayvanlarını her gün besleyen, duyarlılık örneği sergileyen İlimtepe Gençler Birliği Kulübü Başkanı Murat Durul’a da sokak hayvanları beslemesi için destek verdi. 

DURUL’DAN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, Körfez ilçesine giderek sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla besleyen Murat Dural’a mamayı bizzat götürdü, örnek hareketi için teşekkür etti. Murat Durul da mahallesindeki sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Spor Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür etti.
# Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, Sokak

11 Tem 2021 - 15:06 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Aliii - lanet olsun her yer it köpek dolu nereye baksam it köpek görüyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Temmuz 16:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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