16 Temmuz 2 Ağustos arası çok önemli

Sınavla öğrenci kabul eden 57 okuldan birine yerleşmek isteyen 28 bin 830 öğrenci 6 Haziran’da yapılan LGS sınavına girdi. Okul puanlarını tutturan öğrenciler 16 Temmuz’a kadar başvuruda bulunacaklar. Açıkta kalan öğrenciler ise niteliksiz düz lise ya da sınavsız İmam Hatip liselerine yerleşecek. Kocaeli’de sınavlı okullara kabul edilecek olan kontenjan sayısı 4 bin 740 olduğu için 24 bin 90 öğrenci tercih etmedikleri okullarda, lise eğitimine başlayacak.
LGS TERCİH BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
30 Haziran 2021 tarihinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuçlarını sitesinde açıklanmasının ardından, MEB, liselere dair yerleştirme kılavuzunu yayımladı. LGS tercih başvurusu, e-Okul web sitesinden veya ortaokul müdürlüklerinde yapılır. LGS’ye dair tercih başvurusuna dair önemli bilgi ise “tercihlerin muhakkak” ortaokul müdürlüklerinde” onaylatılması gerekmektedir. LGS tercih başvuruları, 16 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor.
YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK
Sınavla yerleşemeyen öğrenciler ise ilimizde eğitim öğretime devam eden 19 İmam Hatip, 59 Anadolu ve 60 Meslek Lisesi’ne adrese dayalı olarak yerleşecek. 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
TERCİH YAPAMAYAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU
Sınav sonrası yapılacak olan tercihler 16 Temmuz’da sona erecek ve 26 Temmuz 2021 tarihinde MEB’in sonuç sayfasında açıklanacak. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecek. LGS nakil başvuruları, 26 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak, 30 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. İlk nakil başvuru sonuçları, 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
KOCAELİ’DE HANGİ İLÇEDE KAÇ OKUL SINAVLI ÖĞRENCİ ALIYOR
PUANLI İMAM HATİP LİSESİNE 840 KONTENJAN
BAŞİSKELE
Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 90
ÇAYIROVA
Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi: 30
DARICA
Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 90
DERİNCİ
Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi: 30
GEBZE
Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi: 90
Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 90
GÖLCÜK
Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 30
İZMİT
İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi: 60
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 60
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi: 60
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 60
KARAMÜRSEL
Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi: 90
KÖRFEZ
Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi: 60
PUANLI 20 TEKNİK LİSEYE BİN 110 KONTENJAN
BAŞİSKELE
Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60
Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60
ÇAYIROVA
GOSB -TADIM Jale YÜCEL Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30
DARICA
Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30
Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60
DİLOVASI
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60
Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150
GEBZE
Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30
Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 90
Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 90
Gebze STFA Mesleki ve Teknik: 30
PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30
GÖLCÜK
Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60
KÖRFEZ
Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30
İZMİT
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 90
Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30
Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30
KARTEPE
Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30
FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ BİN 440 KONTENJANI
BAŞİSKELE
Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi: 120
ÇAYIROVA
15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi: 150
DARICA
Darıca Fen Lisesi: 150
DERİNCE
Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi: 120
GEBZE
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi: 150
Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi: 210
Yücel Boru Fen Lisesi: 150
GÖLCÜK
Gölcük Fen Lisesi: 150
İZMİT
Kocaeli Fen Lisesi: 120
Muammer Dereli Fen Lisesi: 150
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi: 150
KANDIRA
Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi: 60
KARTEPE
Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi: 180
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi: 120
KÖRFEZ
MED Marine Tuncer Şen Fen Lisesi: 150
ÖZEL PROGRAMLI ANADOLU LİSELERİ BİN 350 KONTENJANI
BAŞİSKELE
Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi: 120
ÇAYIROVA
Çayıova Anadolu Lisesi: 210
DARICA
Sırasögütler Anadolu Lisesi: 180
DERİNCE
Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi: 120
GEBZE
Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi: 210
GÖLCÜK
Gölcük Anadolu Lisesi: 90
KANDIRA
Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi: 60
KARTEPE
Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi: 180
KÖRFEZ
Yarımca Anadolu Lisesi: 180
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.