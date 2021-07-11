16 Temmuz 2 Ağustos arası çok önemli

Sınavla öğrenci kabul eden 57 okuldan birine yerleşmek isteyen 28 bin 830 öğrenci 6 Haziran’da yapılan LGS sınavına girdi. Okul puanlarını tutturan öğrenciler 16 Temmuz’a kadar başvuruda bulunacaklar. Açıkta kalan öğrenciler ise niteliksiz düz lise ya da sınavsız İmam Hatip liselerine yerleşecek. Kocaeli’de sınavlı okullara kabul edilecek olan kontenjan sayısı 4 bin 740 olduğu için 24 bin 90 öğrenci tercih etmedikleri okullarda, lise eğitimine başlayacak.

LGS TERCİH BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

30 Haziran 2021 tarihinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuçlarını sitesinde açıklanmasının ardından, MEB, liselere dair yerleştirme kılavuzunu yayımladı. LGS tercih başvurusu, e-Okul web sitesinden veya ortaokul müdürlüklerinde yapılır. LGS’ye dair tercih başvurusuna dair önemli bilgi ise “tercihlerin muhakkak” ortaokul müdürlüklerinde” onaylatılması gerekmektedir. LGS tercih başvuruları, 16 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor.

YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK

Sınavla yerleşemeyen öğrenciler ise ilimizde eğitim öğretime devam eden 19 İmam Hatip, 59 Anadolu ve 60 Meslek Lisesi’ne adrese dayalı olarak yerleşecek. 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

TERCİH YAPAMAYAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Sınav sonrası yapılacak olan tercihler 16 Temmuz’da sona erecek ve 26 Temmuz 2021 tarihinde MEB’in sonuç sayfasında açıklanacak. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecek. LGS nakil başvuruları, 26 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak, 30 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. İlk nakil başvuru sonuçları, 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

KOCAELİ’DE HANGİ İLÇEDE KAÇ OKUL SINAVLI ÖĞRENCİ ALIYOR

PUANLI İMAM HATİP LİSESİNE 840 KONTENJAN

BAŞİSKELE

Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 90

ÇAYIROVA

Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi: 30

DARICA

Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 90

DERİNCİ

Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi: 30

GEBZE

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi: 90

Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 90

GÖLCÜK

Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 30

İZMİT

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi: 60

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 60

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi: 60

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 60

KARAMÜRSEL

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi: 90

KÖRFEZ

Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi: 60

PUANLI 20 TEKNİK LİSEYE BİN 110 KONTENJAN

BAŞİSKELE

Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60

Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60

ÇAYIROVA

GOSB -TADIM Jale YÜCEL Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30

DARICA

Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30

Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60

DİLOVASI

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60

Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 150

GEBZE

Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30

Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 90

Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 90

Gebze STFA Mesleki ve Teknik: 30

PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30

GÖLCÜK

Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60

KÖRFEZ

Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30

İZMİT

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 90

Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 60

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30

Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30

KARTEPE

Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 30

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ BİN 440 KONTENJANI

BAŞİSKELE

Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi: 120

ÇAYIROVA

15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi: 150

DARICA

Darıca Fen Lisesi: 150

DERİNCE

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi: 120

GEBZE

Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi: 150

Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi: 210

Yücel Boru Fen Lisesi: 150

GÖLCÜK

Gölcük Fen Lisesi: 150

İZMİT

Kocaeli Fen Lisesi: 120

Muammer Dereli Fen Lisesi: 150

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi: 150

KANDIRA

Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi: 60

KARTEPE

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi: 180

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi: 120

KÖRFEZ

MED Marine Tuncer Şen Fen Lisesi: 150

ÖZEL PROGRAMLI ANADOLU LİSELERİ BİN 350 KONTENJANI

BAŞİSKELE

Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi: 120

ÇAYIROVA

Çayıova Anadolu Lisesi: 210

DARICA

Sırasögütler Anadolu Lisesi: 180

DERİNCE

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi: 120

GEBZE

Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi: 210

GÖLCÜK

Gölcük Anadolu Lisesi: 90

KANDIRA

Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi: 60

KARTEPE

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi: 180

KÖRFEZ

Yarımca Anadolu Lisesi: 180