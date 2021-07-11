11 Tem 2021 - 15:54- Siyaset G: 11 Tem 2021 - 15:55

DP gözünü Karamürsel’e dikti

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Karamürsel ziyareti sonrası yaptığı açıklamada aday belirleme çalışmalarına başladıklarını ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
DP gözünü Karamürsel’e dikti mask

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu ve İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve İl Yöneticisi Atilla Hatipoğlu geçtiğimiz gün Karamürsel’e giderek birtakım temaslarda bulundu. Karamürsel’de ikamet eden partililerden Yaşar Erbaş, Halil Çam, Vedat Erbaş ve mevcut ilçe başkanı Erdem Açikel ile bir araya geldiler.

ADAY BELİRLEMEK İÇİN START VERDİK

Ziyaret ile ilgili kısa bir açıklama yapan Nazlıgül, “Amacımız bir dahaki yerel seçimlerde Kocaeli’de en az iki belediye kazanmak. Öncelikli hedeflerimiz arasında olan Karamürsel’de çalışmalarımıza bugünden başlıyoruz. Aday belirleme ve ekip oluşturmak için startı verdik” dedi.

11 Tem 2021 - 15:54 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.246.883 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
DP gözünü Karamürsel’e dikti mask
DP gözünü Karamürsel’e dikti
BTP lideri, Hekimoğlu Trabzon kulübünü ziyaret etti mask
BTP lideri, Hekimoğlu Trabzon kulübünü ziyaret etti
CHP Kocaeli bu kez Balkan Türkleri için sahada mask
CHP Kocaeli bu kez Balkan Türkleri için sahada
Volkan Karayel seçilmiş başkan oldu mask
Volkan Karayel seçilmiş başkan oldu
YRP’liler federasyon yönetimlerini gezdi mask
YRP’liler federasyon yönetimlerini gezdi
Tamyüksel: Kapanan PTT şubeleri ivedilikle tekrar açılmalı mask
Tamyüksel: Kapanan PTT şubeleri ivedilikle tekrar açılmalı
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL