DP gözünü Karamürsel’e dikti

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu ve İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve İl Yöneticisi Atilla Hatipoğlu geçtiğimiz gün Karamürsel’e giderek birtakım temaslarda bulundu. Karamürsel’de ikamet eden partililerden Yaşar Erbaş, Halil Çam, Vedat Erbaş ve mevcut ilçe başkanı Erdem Açikel ile bir araya geldiler.
ADAY BELİRLEMEK İÇİN START VERDİK
Ziyaret ile ilgili kısa bir açıklama yapan Nazlıgül, “Amacımız bir dahaki yerel seçimlerde Kocaeli’de en az iki belediye kazanmak. Öncelikli hedeflerimiz arasında olan Karamürsel’de çalışmalarımıza bugünden başlıyoruz. Aday belirleme ve ekip oluşturmak için startı verdik” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.