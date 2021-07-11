11 Tem 2021 - 15:54- Kültür-Sanat G: 11 Tem 2021 - 15:56

Müze ve kütüphanelerde dolu dolu etkinlik

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaz tatilinde düzenlemiş olduğu etkinliklerle dikkat çekiyor
Müze ve kütüphanelerde dolu dolu etkinlik mask

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze ve Halk Kütüphaneleri, okulların kapanması ve 1 Temmuz’da başlayan yeni normalleşme süreciyle adeta tempo arttıran kurum, yaz tatili boyunca özellikle çocuklara yönelik etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün düzenlediği 7-12 yaş arası çocuklara yönelik eğitim programı kültürel miras hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

5-14 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

5-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kocaeli Müzesi’nde KÜYAP (Kütüphanede Yaz Programı)kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Telafide bende varım” programına destek olmak amacıylaİl Halk Kütüphanesi ve Çağdaş Drama Derneği Kocaeli temsilciliğinin iş birliği ile Sencer Özbay öncülüğünde ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlikler renk katacak.
# eğitim

11 Tem 2021 - 15:54 - Kültür-Sanat

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