Müze ve kütüphanelerde dolu dolu etkinlik

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze ve Halk Kütüphaneleri, okulların kapanması ve 1 Temmuz’da başlayan yeni normalleşme süreciyle adeta tempo arttıran kurum, yaz tatili boyunca özellikle çocuklara yönelik etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda Kocaeli Müze Müdürlüğü’nün düzenlediği 7-12 yaş arası çocuklara yönelik eğitim programı kültürel miras hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor.
5-14 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR
5-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kocaeli Müzesi’nde KÜYAP (Kütüphanede Yaz Programı)kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Telafide bende varım” programına destek olmak amacıylaİl Halk Kütüphanesi ve Çağdaş Drama Derneği Kocaeli temsilciliğinin iş birliği ile Sencer Özbay öncülüğünde ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlikler renk katacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.