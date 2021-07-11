Başkan Söğüt vatandaşlarla sohbet etti

Esentepe Mahallesi’nde ve Yarımca sahilinde hem yürütülen çalışmaları inceleyen hem de vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, çocukların spor akademilerindeki eğitimlerle ilgili sözlerine de “Tüm branşlarımızda eğitimlerimiz başladı” dedi.

50 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Esentepe Mahallesi’nde kısa süre içerisinde mahalli spor tesisinin çalışmalarını başlatacaklarını belirten Başkan Söğüt, “Bu yıl toplamda 50 milyon TL’lik bir yatırımı spor için ayırdık. Tesisleşme noktasında önemli adımlar atacağız” dedi.