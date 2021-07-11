Başkan Söğüt vatandaşlarla sohbet etti

Esentepe Mahallesi’nde ve Yarımca sahilinde hem yürütülen çalışmaları inceleyen hem de vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, çocukların spor akademilerindeki eğitimlerle ilgili sözlerine de “Tüm branşlarımızda eğitimlerimiz başladı” dedi.
50 MİLYON TL’LİK YATIRIM
Esentepe Mahallesi’nde kısa süre içerisinde mahalli spor tesisinin çalışmalarını başlatacaklarını belirten Başkan Söğüt, “Bu yıl toplamda 50 milyon TL’lik bir yatırımı spor için ayırdık. Tesisleşme noktasında önemli adımlar atacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfez - İşçinin maaşına göz diken belediye başkanı Şener söğüt seçimlerde görüşürüz taş ocağından indirdiğin paraları biz biliyoruz
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.