11 Tem 2021 - 15:55- Gündem G: 11 Tem 2021 - 15:56

Başkan Söğüt vatandaşlarla sohbet etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Söğüt’ün ziyaretleri sırasında çocuklarla sohbeti de oldukça renkli görüntülere sahne oldu
Başkan Söğüt vatandaşlarla sohbet etti mask

Esentepe Mahallesi’nde ve Yarımca sahilinde hem yürütülen çalışmaları inceleyen hem de vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, çocukların spor akademilerindeki eğitimlerle ilgili sözlerine de “Tüm branşlarımızda eğitimlerimiz başladı” dedi.

50 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Esentepe Mahallesi’nde kısa süre içerisinde mahalli spor tesisinin çalışmalarını başlatacaklarını belirten Başkan Söğüt, “Bu yıl toplamda 50 milyon TL’lik bir yatırımı spor için ayırdık. Tesisleşme noktasında önemli adımlar atacağız” dedi.

11 Tem 2021 - 15:55 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.246.883 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Körfez - İşçinin maaşına göz diken belediye başkanı Şener söğüt seçimlerde görüşürüz taş ocağından indirdiğin paraları biz biliyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Temmuz 16:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Hürriyet, şampiyonları onurlandırmayı sürdürüyor mask
Başkan Hürriyet, şampiyonları onurlandırmayı sürdürüyor
Başkan Söğüt: Bizim tek amacımız hizmet etmek mask
Başkan Söğüt: Bizim tek amacımız hizmet etmek
Çocuk Sinema Okulu açılıyor! mask
Çocuk Sinema Okulu açılıyor!
Başkan Söğüt vatandaşlarla sohbet etti mask
Başkan Söğüt vatandaşlarla sohbet etti
Tren seferleri normale dönüyor mask
Tren seferleri normale dönüyor
İzmit Belediyesinden, Körfez’deki sokak hayvanlarına mama desteği mask
İzmit Belediyesinden, Körfez’deki sokak hayvanlarına mama desteği
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL