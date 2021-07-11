11 Tem 2021 - 15:56- Gündem G: 11 Tem 2021 - 15:58

Çocuk Sinema Okulu açılıyor!

İzmit Belediyesi, geleceğin yönetmenlerini, senaristlerini ve oyuncularını ortaya çıkarmak, tüketen değil üreten bir nesil oluşturmak adına Çocuk Sinema Okulu’nu hayata geçiriyor
Çocuk Sinema Okulu açılıyor! mask

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların içinde yatan sanatçıyı ortaya çıkarmak, hayal gücünü, perspektifini, güç ve farkındalıklarını arttırmak adına Çocuk Sinema Okulu’nu hayata geçiriyor. Türkiye’de bir ilke imza atacak olan İzmit Belediyesi, film izlemeyi seven, meslek seçimini sinema alanında planlayan tüm çocukları ücretsiz eğitim verecek olan Çocuk Sinema Okulu’na davet ediyor.

EĞİTİM 4 AY SÜRECEK

Çocuklara sinema dünyasının kapılarını aralamaya hazırlanan Çocuk Sinema Okulu’nda, kamera önü oyunculuğu, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, montaj, kostüm tasarımı, kamera ve ışık eğitimleri verilecek. Çocuklar, 4 ay sürecek olan eğitimlerini, muhteşem bir gala ile taçlandıracak. Çocukların hayal gücünü zorlayarak kendilerini ispat etme şansı yakalayacakları Çocuk Sinema Okulu’nda eğitim almak isteyenler 8-25 Temmuz tarihleri arasında izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. 27-28 Temmuz’da ise seçmeler gerçekleştirilecek ve ilk ders 31 Temmuz’da başlayacak.
# çocuk, eğitim, İzmit belediyesi, Kadın, aile

11 Tem 2021 - 15:56 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.246.883 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çocuk Sinema Okulu açılıyor! mask
Çocuk Sinema Okulu açılıyor!
Başkan Söğüt vatandaşlarla sohbet etti mask
Başkan Söğüt vatandaşlarla sohbet etti
Tren seferleri normale dönüyor mask
Tren seferleri normale dönüyor
İzmit Belediyesinden, Körfez’deki sokak hayvanlarına mama desteği mask
İzmit Belediyesinden, Körfez’deki sokak hayvanlarına mama desteği
Hürriyet, BELTUR işbirliğiyle İstanbul pazarını İzmitli üreticiye açıyor mask
Hürriyet, BELTUR işbirliğiyle İstanbul pazarını İzmitli üreticiye açıyor
İzmit Belediyesinden iri katı atıklar için saat ve randevu hatırlatması mask
İzmit Belediyesinden iri katı atıklar için saat ve randevu hatırlatması
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL