Çocuk Sinema Okulu açılıyor!

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların içinde yatan sanatçıyı ortaya çıkarmak, hayal gücünü, perspektifini, güç ve farkındalıklarını arttırmak adına Çocuk Sinema Okulu’nu hayata geçiriyor. Türkiye’de bir ilke imza atacak olan İzmit Belediyesi, film izlemeyi seven, meslek seçimini sinema alanında planlayan tüm çocukları ücretsiz eğitim verecek olan Çocuk Sinema Okulu’na davet ediyor.

EĞİTİM 4 AY SÜRECEK

Çocuklara sinema dünyasının kapılarını aralamaya hazırlanan Çocuk Sinema Okulu’nda, kamera önü oyunculuğu, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, montaj, kostüm tasarımı, kamera ve ışık eğitimleri verilecek. Çocuklar, 4 ay sürecek olan eğitimlerini, muhteşem bir gala ile taçlandıracak. Çocukların hayal gücünü zorlayarak kendilerini ispat etme şansı yakalayacakları Çocuk Sinema Okulu’nda eğitim almak isteyenler 8-25 Temmuz tarihleri arasında izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. 27-28 Temmuz’da ise seçmeler gerçekleştirilecek ve ilk ders 31 Temmuz’da başlayacak.