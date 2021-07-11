Başkan Söğüt: Bizim tek amacımız hizmet etmek

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gümüşhane Yağmurdereliler Derneği’nin konuğu oldu. Toplantının diğer konukları arasında; Gümüşhane Arzular Kabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakıf Başkanı Köksal Kara, MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Yağmurdereliler Dernek Başkanı Kadir Er ve dernek üyeleri yer aldı.

1 SAATİMİZİ BOŞA HARCAMIYORUZ

Toplantıda Körfez’de yapılan hizmetler ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aktaran Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Göreve geldiğimiz günden itibaren tek amacımız Körfez’e güzel hizmetler kazandırmak. Bunun için ekibimizle birlikte inanın 1 saatimizi boşa geçirmiyoruz. Var gücümüzle Körfez’e ve Körfezlilere en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisindeyiz.

SIRTIMIZDAN YÜKÜ ATTIK

En önemlisi bu kentin geleceğini; 450 milyon TL’lik borç yükünü sırtımızdan attık, kurtulduk. Bu büyük bir sıkıntıydı. Ve katlanarak devam eden bir sıkıntıydı. Bir müddet sonra kentin ayaklarına dolanacaktı. Belki benim dönemimde olmayacaktı ama benden sonrası dönemlerde mutlaka bunun sıkıntısı yaşanacaktı. Biz elimizi taşın altına koyduk ve çok şükür bu kentin omuzlarından en büyük yükü attık

40 YILLIK HATLAR

En büyük sorunlarımızdan biri de altyapıydı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 30-40 yıl önce yapılmış içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımız vardı. Şimdi Körfez’in 20 mahallesinde altyapıyı yeniliyoruz. 2022 yılı sonuna kadar biraz vatandaşımızı rahatsız edeceğiz. Mümkün olduğu kadar bu sıkıntıları en asgari şekilde vatandaşlarımıza yansıtmaya çalışacağız” dedi.

GÜZEL ÇALIŞMALAR

Hemşehri derneklerinin önemine de değinen Başkan Şener Söğüt, “Hemşehri dernekleri hakikaten önemli. Bazı noktalarda her şeyi devletten beklememek lazım. Önce kendi yaramızı kendimiz sarmamız, kendimiz el atmamız, gücümüz yetmiyorsa devletin imkânlarından yararlanmamız gerekiyor. Bu anlamda Gümüşhaneliler Vakfı’mız çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor” dedi.