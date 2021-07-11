Davutoğlu Kocaeli’den seslendi “Erdoğan panik halinde”

Gelecek Partisi Genel Başkanı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün partinin Gebze pikniğine katılmak üzere ilimize geldi. Kalabalığa seslenen Davutoğlu daha sonra kısa bir basın toplantısı düzenledi. Kocaeli’de ki gündemi sıkı takip ettiğini ifade eden Davutoğlu, son zamanlarda genel başkanların uğrak yeri olduğunu söyledi. Çevre kirliliğini ve siyaset kirliliğini işaret eden Davutoğlu bu kirliliklerin çözümünün tek çözümünün Gelecek Partisi olduğunu vurguladı.

İL OLABİLECEK BİR İLÇEDİR

Gebze İl olmalı mı? Sorusuna yanıt veren Davutoğlu, “Türkiye’nin idari reformunu gözlemlediğimizde belli ilçeler vardı. Kendini idare eden ilçeler bunlar. Türkiye’nin nüfus yoğunlukları farklılaşıyor. Bugünkü tablo olarak söylüyorum. İl olabilecek bir ilçedir. İdari anlamda muhakkak ele alınmalı” dedi.

“ONLAR TEKELCİ MEDYA İSTER”

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne kapsamında kamu kurumlarının gazete aboneliğine son vermesi maddesi ile ilgili Davutoğlu, “Özgür seslerin yükseldiği yer yerel basındır. Genelge Cumhurbaşkanlığı masraflarını muaf tutuyor. Burada boğulacak olan yerel medya. Yerel medya Anadolu’nun ruhudur. Başbakan olduğumda ilk kez yerel medya mensuplarını başbakanlık uçağına alıp uluslararası ziyaret yapmıştım. Onlar tekelci bir medya ister” ifadelerini kullandı

“YABACI SERMAYEYE AÇIK OLACAK”

Ülkedeki büyük yatırımların Katar’a yapılması ve millileştirme çalışmaları ile ilgili de konuşan Davutoğlu, “Türkiye son zamanlarda öyle yanlış politika ile yönlendirildi ki tamamıyla şahsi yapıldı. Kanal İstanbul’un Çin tarafından yapılma ihtimali nedeni ile doğu Türkistan’a ses edilmiyor. Mesele ülke ilişkisi değil şahsı ilişki halini almış durumda. Kanal İstanbul civarındaki arsa rantları konusunda bu tablo çok açık. Türkiye yabacı sermayeye açık olacak. Ancak ülkenin kaynaklarının kullanılacağı yatırımlara izin vermeyeceğiz” dedi.

“NERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ORADA RANT”

Tozkoparan Kentsel dönüşüm sürecini de değerlendiren Davutoğlu, “Kentsel dönüşüm büyük bir yaradır. Tozkoparan’a giden ilk siyasi heyet gelecek partisidir. Elektrikler ve sular kesilerek insanlar oradan çıkmaya zorlanıyor. Kentsel dönüşüm Türkiye’de şarttır. Ama kentsel dönüşüm vatandaşın birikimi ile elde ettikleri mülkleri ellerinden alarak başka yerde verilmesi uygun değil. 50 sene önce taşındıkları yerden alınıp şehrin uzaklarındaki yerlere gitmeleri zorlanıyor. Nerede kentsel dönüşüm üzerinden rant alanı oluşuyorsa engelleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“HALKIN KARŞISINA ÇIKAMAZLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır temasını değerlendiren Davutoğlu, “Cumhurbaşkanının Diyarbakır ziyareti ve sahaya inme çağrısındaki sebebi panik. Teşkilat artık sahaya inmiyor. Kimse inmeyecek. Halkın karşısına çıkamazlar. 3 esnaflar konuştu mu oradan uzaklaşırlar. Panikle davranıyor. İkinci sebebi de erken seçim. Kürt seçmeni nasıl kazanırımın peşinde.Kürt seçmeni kazanmak istediğinde Bahçeli’yi kaybediyor. Bahçeli’yi kazanmak istediğinde Kürt seçmeni kaybediyor. İki arada bir derede. Biz İstanbul’da ne dediysek Diyarbakır da aynısını diyoruz. İşte bu yaptıkları ikiyüzlülük” ifadelerini kullandı.