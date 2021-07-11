İzmit Belediyesi, Haldun Alagaş’ı da unutmadı!

Karate sporunun yaşayan efsanesi İzmitli Haldun Alagaş’ın adı, İzmit Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan karar neticesinde İzmit sınırları içerisinde komisyonun belirleyeceği bir yere verilecek.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Kazandığı sayısız başarılarla dünya karate sporunun efsane isimlerinden biri olan İzmitli Haldun Alagaş’ın adı, doğduğu ve yaşadığı İzmit’te ölümsüzleştirilecek. İzmit Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda Kent Konseyi ve meclis grubunun talebi doğrultusunda gündeme alınan karar neticesinde, Haldun Alagaş’ın adı İzmit sınırları içerisinde önemli bir yere verilecek.

ŞEHRİN YAŞAYAN EFSANELERİNDEN

Elde ettiği iki dünya şampiyonluğu ve üç Avrupa şampiyonluğunun yanında birçok ilke de imza atarak dünyanın sayılı karatecilerinden biri olan Haldun Alagaş’ın adı, İstanbul Ümraniye’de faaliyetini sürdüren spor kompleksinin ardından İzmit’te de yaşayacak. İzmit Belediyesi İsimlendirme Komisyonu’na devredilen konunun, kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor.