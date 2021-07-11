Müsilaj temizlenince mavi bayraklı plaja akın ettiler

Karamürsel'de pazar günü havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar plajlara akın etti. İzmit Körfezi'nin yüzeyindeki müsilajın da neredeyse tamamen yok olduğunu görenler, mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nı doldurdu. Aileleri ve arkadaşlarıyla plaja gelen vatandaşlar güzel bir hafta sonu tatili geçirdi.
Eşi ve oğluyla birlikte denize girmek için gelen Çağla Bayram, "Burası gayet güzel. Aileler gelmiş. Deniz temiz ve berrak. Biz de geldik, memnunuz. Çocuklar eğleniyor. Hiç böyle beklemiyorduk. ' Müsilaj var. Denize girmek tehlikeli' diyorlardı. Fakat gayet güzel ve temiz. Herkes gönül rahatlığıyla gelebilir" dedi.
Denizin temiz olduğunu duyarak ailesiyle birlikte plaja gelen Oğuz Eldemir, "Bundan bir ay önce girilecek gibi değildi ama şimdi deniz tertemiz. Körfez’de yaşıyoruz. Fabrikalardan deniz çok etkileniyor. Karamürsel gerçekten çok temiz. Ailece geldik. Güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu. Bölgede yaşayan Rüstem Çetin ise, "Denizde şu an hiçbir şey yok. Gayet güzel, temizliğimiz de oldu. Hepsi gayet güzel gidiyor. Hiçbir sorun yok" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat Usta - Denizin üstü temizlendi altı müsilaj dolu..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.