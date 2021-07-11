11 Tem 2021 - 16:18- Siyaset G: 11 Tem 2021 - 16:24

İYİ Partili Yıldız: Turan'ın kamuoyunu bilgilendirmesi şart oldu

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Kandıra Belediyesi’nin 39 kişiyi gri pasaportla yurt dışına gönderdiği iddiası ile ilgili bir açıklama yayımladı
İYİ Partili Yıldız: Turan'ın kamuoyunu bilgilendirmesi şart oldu mask

Şanbaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kandıra Belediyesi’nin 39 kişiyi gri pasaportla yurt dışına gönderdiği iddiası şehir gündemine bomba gibi düşmüştür. Kandıra Belediyesi gerçekten gri pasaport vererek 39 kişiyi yurt dışına göndermiş midir? Bu şahıslar hangi vasıfla yurt dışına gönderilmiştir? Sporcu olarak mı dernek üyesi olarak mı? Bu şahıslardan kaçı gittikleri ülkede kalmış kaçı yurda geri dönmüştür? Kandıra Belediyesinin bütün masraflarını kendi bütçesinden karşıladığı bu grup Kandıralılar’dan mı oluşmaktadır yoksa İstanbul’un Kartal ilçesinde mi ikamet etmektedirler? Eğer hal böyle ise böyle bir seyahati neden Kandıra Belediyesi üstlenmiştir? Kandıra Belediye Başkanı Sn. Adnan Turan’ın bu soruları ivedilikle cevaplandırıp kamuoyunu bilgilendirmesi şart olmuştur."

11 Tem 2021 - 16:18 - Siyaset

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