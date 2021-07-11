11 Tem 2021 - 16:42- Asayiş G: 11 Tem 2021 - 16:45

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Başiskele Yuvacık’ta seyir halindeyken aniden alev alan panelvan tipi araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Seyir halindeki araç alev alev yandı mask

Alınan bilgiye göre Başiskele Yuvacık Yakacık Mahallesinde seyir halinde olan panelvan tipi araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Araçtan çıkan dumanları gören sürücü ve yanındaki hemen araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
# itfaiye

11 Tem 2021 - 16:42 Kocaeli/ Başiskele- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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