Alınan bilgiye göre Başiskele Yuvacık Yakacık Mahallesinde seyir halinde olan panelvan tipi araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Araçtan çıkan dumanları gören sürücü ve yanındaki hemen araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.