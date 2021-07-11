11 Tem 2021 - 16:53- Spor G: 11 Tem 2021 - 16:54

KEDFE dernek başkanları ile buluştu

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu(KEDFE), dün dernek başkanları ve yönetimleriyle bir araya geldi. Erzurum camiasının önde gelen isimlerinin yer aldığı kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, KEDFE ailesi tek yumruk oldu.
KEDFE dernek başkanları ile buluştu mask
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İlimizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu(KEDFE), dernek başkanları ve yönetimlerinin yanı sıra, federasyonda görev yapmış yöneticiler ile kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Gençlik Kolları ve Kadın Kolları’nın da yer aldığı programda birlik ve beraberlik mesajları veren KEDFE ailesi tek yumruk oldu. İzmit’te gerçekleşen kahvaltılı programa; KEDFE Başkanı Tekin Dursun, KEDFE Kurucu Başkanı Gencay Yıldıztekin, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.BahattinTüretken gibi isimler katıldı.

DURSUN: DAİMA BİR VE BERABERİZ

Kahvaltılı toplantıda Dadaşlar’a seslenen KEDFE Başkanı Tekin Dursun, “Bugün sizlerle birlikte olmaktan şeref ve mutluluk duyuyorum. Kocaeli’de yaşayan Erzurumlular olarak daima bir ve beraber olacağız. Hedefimiz tüm Dadaşlar’ı en iyi şekilde temsil etmek. KEDFE olarakhemşehrilerimizin yanında olarak güzel çalışmalara imza atacağımızda şüphemiz yok. Kahvaltımıza katılan herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
# eğitim, Kadın, Kocaeli Üniversitesi

11 Tem 2021 - 16:53 - Spor

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