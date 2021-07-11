Gri pasaport skandalının kilit ismi konuştu

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP’li Belediyelerin görevlendirmesiyle Hollanda’ya gri pasaport ile gidip dönmeyen yüzlerce kişi olduğunu hatırlatarak, “Bu kez de Kocaeli’de benzer bir durumla karşı karşıyayız” açıklamasında bulunmuştu ve bu konuyu bir soru önergesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Açıklamanın ardından Kocaeli Gazetesi olarak olayın izini sürmeye devam ediyoruz.

“3 TANE EKSİK VARDI”

Önceki gün gezinin organizasyonuna aracılık yapan Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Genel Başkanı Celal Polat’a ulaştık. 24 yıl ilimizde Altı Nokta Körler Derneği Başkanlığını yürüttükten sonra 2011 yılında genel merkez tarafından görevden alınan Polat, kendilerinin sadece iyilik yapmak için aracı olduğunu söyleyerek, “Biz bu iyilik karşılığında bir bağış almadık, belediye de böyle bir bağış almadı. Zaten kimsenin de ihtiyacı yok. Yurt dışına gidenlerin pasaportları da teslim edildi belediyeye. Gidenlerin hepsi döndü mü bilmiyorum ama 3 tane eksik vardı” ifadelerini kullanmıştı.

“AKRABAM VAR BEN BİRAZ DAHA KALDIKTAN SONRA GERİ DÖNECEĞİM”

Bugünde bahsi geçen İstanbul Kartal Efe Spor Kulübü Başkanı Fikret Dikmen’e ulaştık. Dikmen, 2018’den beri bu kulübe başkanlık yaptığını belirterek, “Kesinlikle Tahsin Tarhan’ın bahsettiği gibi bir durum yok. Bunlar yalan ve iftiradır. Gayet yasal çerçeve içerisinde biz kampımızı yaptık ve gri döndük. Bunları nereden çıkarıyorlar ben anlayamıyorum. Dönmeme diye bir şey yok, kamp Kasım ayında oldu diye hatırlıyorum ve bu gri pasaportun 6 aylık bir süresi vardı. Bazı sporcular, ‘hocam burada akrabam var ben biraz daha kaldıktan sonra geri döneceğim’ diyerek izin almış ve sonra geri dönmüştür. Geri dönmem diye bir durum söz konusu değildir” dedi.

“PROTOKOL İMZALADIK”

Geri dönenlerin pasaportunu Kandıra Belediyesi’ne teslim ettiğini ifade eden Dikmen, “Biz uluslararası bir kulübüz ve Türkiye’nin her yerinde geçerliliğimiz var. Kocaeli’de şubemiz var ve bizim Celal Polat’la protokol imzaladık. Engeliler branşımızda var ve Celal başkan çok iyi biliyor. Ezbere herhangi bir şey yapamıyoruz, İzmit’te şubemiz var. Faaliyet çerçevesinde biz tüm belediyelerle çalışmaktayız. Kaç kişinin çıktığını hatırlayamıyorum, bu çirkef bir iftiradır. Bizim her şeyimiz yasaldır. Geri dönenlerin pasaportunu toplu olarak biz Kandıra Belediyesi’ne teslim ettik. Kaç tane olduğun açıkçası bilemiyorum, elimde ki belgelere bakmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BELGELERE KAYBOLDU, GAZETEYE İLAN VERDİM”

Ağabeyi İzzet Dikmen’le beraber bu organizasyonu yaptıklarını ve ağabeyi ölünce belgelerin kaybolduğunu ifade eden Fikret Dikmen, “İzzet Dikmen benim ağabeyim ve kendisi koronavirüs yüzünden vefat etti. Bu bilgi ve belgelere o bakıyordu, gerekli açıklamayı biz soruşturma da müfettişlere yaptık. Valiliğe de ben, diğer hocalar ve Celal Polat açıklama yaptık. Ağabeyim hayatını kaybettikten sonra ben elindeki belgeleri bulamadığımı ifade eden bir ilan verdim gazetelere. Ani ölümü bizi sarstı ve elindeki belgeleri nerede diye bir şey yapamadık ve bulamadık. Bizim etkinliğimiz tamamen spor etkinliğiydi. Kulübümüz resmi bir kulüptür. 3 kişi geri dönmemiş diyor o zaman kimse dönmeseydi, olabilir mi öyle bir şey. Burada art niyet aranmamalıdır. Bu işleri ağabeyim takip ediyordu ve o da bunları halletti. Sonra ne oldu bilemiyorum, annem ve ağabeyim ölünce takip edemedim. Ben sporcularla uğraşıyordum, ağabeyim belgelerle uğraşıyordu” dedi.

“ARACI CELAL BAŞKAN VE TURAN SARI OLDU”

Aracı olarak Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Genel Başkanı Celal Polat ve Kandıra Belediyesi eski başkanı Turan Sarı’nın olduğunu ifade eden Dikmen, “Giden kişiler İzmitli diye yazmıyor, biz karma götürdük Kocaeli’den de İstanbul’dan da boksörlerimiz vardı. Biz protokol yaptık, İstanbul Kartal Efe Spor Kulübü olarak biz gidip yalvarmadık. Celal başkan İzmit’teki şubenin tam adresini biliyor, ben şu an için bilemiyorum ama tam adresi Celal başkan biliyor. Celal başkanın sözü ve nazı geçtiği için Kandıra Belediyesi ile oldu. Her belediye yapmıyor, bizim programlarımız var diye söylüyorlar. Bizde Celal başkana söyledik, rica ettik. Var mı bildiğiniz yapacak biri, tanıdık biri var mı diye söyledik. Tamam dedi ve oldu. Biz Celal başkanla 6 ay İstanbul’da aynı büroyu kullandık. Bizi kendisi ile İçişleri ve valiliğe açıklama yaptık, bir art niyet olmadığını söyledik ve sadece spor için düzenlemiş olduğumuz bir organizasyon olduğunu ifade ettik. Belediyeye ya da derneğe herhangi bir bağış falan olmadı, kesinlikle öyle bir durum yok. Protokol yaparken Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’da vardı, görüştük ama herhangi bir tanışıklığımız yok. Aracı Celal başkan ve Turan Sarı oldu” şeklinde son verdi.