Bisikleti seviyoruz!

“Spor Kenti İzmit”vizyonuyla halkı spora teşvik eden ve zinde kalmalarını sağlayan İzmit Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte bisiklet turu etkinliklerine yeniden başladı.

SPOR İŞLERİ ÇOK SIKI ÇALIŞIYOR

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, halkın spora teşvik edilmesi ve sağlıklı bir İzmit için bisiklet turlarına başladı. Bisiklet severler, pandemi nedeniyle ara verilen turlara yeniden başladı. Sabah saatlerinde Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nden hareket eden bisiklet severler sağlıklı bir yaşam için pedal çevirdi. Şehir merkezini turlayarak İzmit Belediyesi Belsa Plaza önüne gelen ekip buradan dönüş yoluna geçti.

PAZARLARI DEVAM EDECEK

Bisiklet turu Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de sona erdi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bisiklet turunun ardından katılımcılara Gülümse Kafe’de çay-simit ikram etti. Bisiklet turlarının her pazar devam edeceğini belirten İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, tüm İzmitlileri sağlıklı bir yaşam için bisiklet turuna katılmaya davet etti.