Kocaeli’de EYT Derneği Şubesi Çağlayan’la devam

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Kocaeli Şubesi’nin 2’nci Olağanüstü Kongresi yapıldı. Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şubesi toplantı salonunda gerçekleşen kongreye EYT Marmara Federasyon Başkanı Gönül Boran Özüpak ve EYT İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Arzu Lastikçi de katıldı. Toplam 392 üyesi bulunan EYT Kocaeli Şubesi’nin 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda tüzük değişikliğine gidilirken tek aday olan Hakan Çağlayan başkan seçildi.
ÇAĞLAYAN’IN YÖNETİMİ
Hakan Çağlayan
Yavuz Gültekin
Gülşah Çet
Tunay Tokta
Elif Serap Gürkan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.