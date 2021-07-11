Kocaeli’de EYT Derneği Şubesi Çağlayan’la devam

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Kocaeli Şubesi’nin 2’nci Olağanüstü Kongresi yapıldı. Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şubesi toplantı salonunda gerçekleşen kongreye EYT Marmara Federasyon Başkanı Gönül Boran Özüpak ve EYT İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Arzu Lastikçi de katıldı. Toplam 392 üyesi bulunan EYT Kocaeli Şubesi’nin 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda tüzük değişikliğine gidilirken tek aday olan Hakan Çağlayan başkan seçildi.

ÇAĞLAYAN’IN YÖNETİMİ

Hakan Çağlayan

Yavuz Gültekin

Gülşah Çet

Tunay Tokta

Elif Serap Gürkan