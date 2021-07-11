Sarıbay ailesinin acı kaybı

Tepecik Mahallesi sakinlerinden olan Kocaeli Barosu'na kayıtlı, İzmit'in tanınan isimlerinden Avukat Şevki Sarıbay yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybetti. Önceki dönem CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın amcası olan, 3 çocuk babası, 80 yaşındaki Şevki Sarıbay'ın cenazesi yarın (12 Temmuz) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.