11 Tem 2021 - 18:03- Gündem G: 11 Tem 2021 - 18:19

Sarıbay ailesinin acı kaybı
Sarıbay ailesinin acı kaybı mask

Tepecik Mahallesi sakinlerinden olan Kocaeli Barosu'na kayıtlı, İzmit'in tanınan isimlerinden Avukat Şevki Sarıbay yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybetti. Önceki dönem CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın amcası olan, 3 çocuk babası, 80 yaşındaki Şevki Sarıbay'ın cenazesi yarın (12 Temmuz) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz…
# çocuk, chp

11 Tem 2021 - 18:03 - Gündem

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