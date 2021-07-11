Alınan bilgiye göre Körfez Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Bünyamin Koç idaresindeki 41 AGA 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Savrulan otomobil, karşı yöne geçerek şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Bünyamin ve MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu'nun oğlu Mustafa Gürsu, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
11 Tem 2021 - 19:27- Asayiş Güncelleme: 11 Tem 2021 - 20:55
MHP'li başkanın oğlu kaza geçirdi
Körfez Yeniyalı Mahallesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarparak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu'nun oğlu Mustafa Gürsu yaralandı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.