11 Tem 2021 - 19:27- Asayiş G: 11 Tem 2021 - 20:55

MHP'li başkanın oğlu kaza geçirdi

Körfez Yeniyalı Mahallesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarparak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu'nun oğlu Mustafa Gürsu yaralandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
MHP'li başkanın oğlu kaza geçirdi mask

Alınan bilgiye göre Körfez Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Bünyamin Koç idaresindeki 41 AGA 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Savrulan otomobil, karşı yöne geçerek şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Bünyamin ve MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu'nun oğlu Mustafa Gürsu, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# eğitim, itfaiye, sağlık, MHP

11 Tem 2021 - 19:27 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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