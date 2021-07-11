Kocaeli Barosu’nun yönetimi belli oldu

Kocaeli Barosu’nun 36. Olağan genel kurulu sonrası Kocaeli Adliyesinde seçimi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Bahar Gültekin Candemir’in tek aday olduğu kongrede 13 isim, yönetim kurulu üyeliğine aday oldu. Yönetim kurulunu açıklayan Candemir, “Bizim bu dönem 13 adayımız var” demişti. Ancak Öteki Adaylar olarak bilinen Talip Kavak, Selda İlgöz ve Hüseyin Akbaş ayrı bir liste gibi yönetime girmek için seçim çalışması yaptı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Selda İlgöz, Candemir’in yönetimine girmeyi başardı.
YÖNETİMDE 4 KADIN
Çarşaf liste olarak yapılan seçimde bin 17 avukat oy kullanırken mevcut Başkan Bahar Gültekin Candemir 877 oy aldı. Başkan adayı, yönetim kurulu adayları, denetim kurulu adayları, disiplin kurulu adayları ve TBB adaylarına kullanılan oyların toplamda 611’i ise geçersiz sayıldı. Yönetime aday olan Muhsin Emrah Toker 711, Birol Özyürek 700, Mehmet Gül 647, Arzu Türkkal Enç 638, Nuriye Yılmaz 594, Mustafa Berk Uluç 577, Kamuran Yıldırım 522, Fatih Üstünay 488, Özden Sönmez Bodur, Selda İlgöz Kocayiğit 480 oy aldı. Yönetime aday olan ancak listeye giremeyen Erhan Türkan 461, Talip Kavak 400, Hüseyin Akbaş ise 331 oy aldı.
YÖNETİM KURULU
Muhsin Emrah Toker, Mehmet Gül, Birol Özyürek, Mustafa Berk Uluç, Kamuran Yıldırım, Fatih Üstünay, Nuriye Yılmaz, Özden Dobur, Arzu Türkkal Enç, Selda İlgöz
DENETLEME KURULU
Hürrem Güner, Raif Kandemir, Halil İbrahim Demiral
TBB DELEGELERİ
Başar Değer, Gülhanım Kara, Volkan Koçak
DİSİPLİN KURULU
Eftal Kara, Fedayi Okumuş, Hakan Çelikkeser, Nalan Örengül, Sedat Çoruh
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.