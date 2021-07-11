11 Tem 2021 - 20:35- Gündem G: 11 Tem 2021 - 20:44

Kocaeli Barosu’nun yönetimi belli oldu

Kocaeli Barosu’nun düzenlenen genel kurulu sonucuna göre şekillenen yeni yönetimi belirlendi. Öteki Adaylar olarak yönetime aday olan Selda İlgöz, çarşaf listeli seçimde Başkan Candemir’in listesine girmeyi başardı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kocaeli Barosu’nun yönetimi belli oldu mask

Kocaeli Barosu’nun 36. Olağan genel kurulu sonrası Kocaeli Adliyesinde seçimi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Bahar Gültekin Candemir’in tek aday olduğu kongrede 13 isim, yönetim kurulu üyeliğine aday oldu. Yönetim kurulunu açıklayan Candemir, “Bizim bu dönem 13 adayımız var” demişti. Ancak Öteki Adaylar olarak bilinen Talip Kavak, Selda İlgöz ve Hüseyin Akbaş ayrı bir liste gibi yönetime girmek için seçim çalışması yaptı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Selda İlgöz, Candemir’in yönetimine girmeyi başardı.

YÖNETİMDE 4 KADIN

Çarşaf liste olarak yapılan seçimde bin 17 avukat oy kullanırken mevcut Başkan Bahar Gültekin Candemir 877 oy aldı. Başkan adayı, yönetim kurulu adayları, denetim kurulu adayları, disiplin kurulu adayları ve TBB adaylarına kullanılan oyların toplamda 611’i ise geçersiz sayıldı. Yönetime aday olan Muhsin Emrah Toker 711, Birol Özyürek 700, Mehmet Gül 647, Arzu Türkkal Enç 638, Nuriye Yılmaz 594, Mustafa Berk Uluç 577, Kamuran Yıldırım 522, Fatih Üstünay 488, Özden Sönmez Bodur, Selda İlgöz Kocayiğit 480 oy aldı. Yönetime aday olan ancak listeye giremeyen Erhan Türkan 461, Talip Kavak 400, Hüseyin Akbaş ise 331 oy aldı.

YÖNETİM KURULU

Muhsin Emrah Toker, Mehmet Gül, Birol Özyürek, Mustafa Berk Uluç, Kamuran Yıldırım, Fatih Üstünay, Nuriye Yılmaz, Özden Dobur, Arzu Türkkal Enç, Selda İlgöz

DENETLEME KURULU

Hürrem Güner, Raif Kandemir, Halil İbrahim Demiral

TBB DELEGELERİ

Başar Değer, Gülhanım Kara, Volkan Koçak

DİSİPLİN KURULU

Eftal Kara, Fedayi Okumuş, Hakan Çelikkeser, Nalan Örengül, Sedat Çoruh







# Bahar Gültekin Candemir

11 Tem 2021 - 20:35 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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