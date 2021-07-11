11 Tem 2021 - 20:57- Gündem G: 11 Tem 2021 - 21:02

Koca: Kontrol altında tutmak güçleşiyor

Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun" dedi.
Koca: Kontrol altında tutmak güçleşiyor mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Temmuz verilerine göre, 222 bin 68 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Son 24 saatte, 5 bin 261 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 242 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Yeni tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 60.74, ikinci doz ortalaması yüzde 27.63, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 57 milyon 738 bin 829 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller;  Ağrı, Bingöl, Şırnak, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 10 Temmuz verilerine göre, 224 bin 184 test yapılmıştı. Dün, 5 bin 530 vaka tespit edilirken, 37 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 217 kişi sağlığına kavuşmuştu.

# sağlık, fahrettin koca, covid-19
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11 Tem 2021 - 20:57 - Gündem

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