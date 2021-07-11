Koca: Kontrol altında tutmak güçleşiyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Temmuz verilerine göre, 222 bin 68 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI DÜŞTÜ
Son 24 saatte, 5 bin 261 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 242 kişi de sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Yeni tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun” dedi.
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 60.74, ikinci doz ortalaması yüzde 27.63, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 57 milyon 738 bin 829 oldu.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.
En düşük aşılama oranına sahip iller; Ağrı, Bingöl, Şırnak, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis.
DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?
Bakanlığın 10 Temmuz verilerine göre, 224 bin 184 test yapılmıştı. Dün, 5 bin 530 vaka tespit edilirken, 37 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 217 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.