Körfez Ağrılılar, Hürriyet’i kahvaltıda ağırladı

Kentin genelinde vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelen ve özellikle hemşehri derneklerinin davetlerini geri çevirmeyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, güne Körfez’de, Ağrılılarla kahvaltı yaparak başladı. Başkan Hürriyet’e kahvaltıda başkan yardımcısı Emirşah Torun da eşlik etti. Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan’ın ev sahibi olduğu Kasabam Restaurant’taki kahvaltıda; CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Körfez Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin, Körfez Kışladüzü Ağrılılar Dernek Başkanı Selahattin Dolay, Derince İlçe Nüfus Müdürü Suat Demir, yönetim kurulu üyeleri, iş adamları ve ilçenin kanaat önderleri katıldı.

“SİYASETTEN ÖTE BİR ÇİZGİDE OLMALIYIZ”

Siyasetten öte bir çizgide olmaya ve temsilde adaleti önemsediklerine vurgulayan başkan Hürriyet, “Üniversite hayatımda ilk tanıştığım arkadaşlarım Ağrılıydı. Halk oyunlarına başladığımda ilk oynadığım yöre Ağrı’ydı. Ağrılı hemşerilerimize zamanla başka bir sempatim oluştu. Ayrı bir kültür, ayrı bir dayanışma gördüm. Bu sabah da sizlerle bu sofrayı paylaşıyor olmak çok kıymetli. Hakkınızı helal edin. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Görev alanımızda olsun ya da olmasın elimizden geldiği kadar her yurttaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Siyaset gelir geçer. En nihayetinde yüz yüze bakıyoruz. Bir insanın yarasına merhem olabilirsek, siyasetin en iyisini yapmış oluruz. Bu şiarla yola çıktık” dedi.

"AĞRILILARA KAPIMIZ AÇIK"

Ağrılı hemşerilerin her nerede olursa olsun İzmit Belediyesi’nin kapısını çalabileceğini belirten başkan Hürriyet, “Başkan yardımcımız olan Emirşah hocamız da sizlerden biri. Kendisi de Ağrılı ve 4 aylık süreçte bize çok fazla katkı sundu. Özelikle Ağrılı hemşerilerimiz söz konusu olduğunda sık sık istişare ediyoruz. Körfez, Darıca ya da başka ilçe olması hiç önemli değil. Nereden olursa olsun İzmit Belediyesi’nde tüm Ağrılıların bir kapısı var. Önce beni, sonra Emirşah hocamızı, bir ihtiyaç, çözülmesi gereken bir problem olduğunda her zaman arayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’Yİ GÜLÜMSETECEĞİZ

Hemşehrileriyle birlikte güne başlamaktan mutlu alan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ise “Davetiniz için teşekkür ediyorum. Uzun yıllar eğitim camiasındaydım. Sayın başkanımızın oluru ile İzmit Belediyesine Başkan Yardımcısı olarak girdim. Sayın başkanımızla birlikte güzel işler yapmaya, projeler üretmeye çalışıyoruz. İnşallah İzmit’i, inşallah Kocaeli’yi gülümseteceğiz. 4 aylık zaman zarfında siz değerli hemşerilerimizden büyük destek aldım. Anadolu kültürümüzün güzel bir örneğini sergilediniz. Bizi biz yapan değerleri yaşattığımız içindir ki; bizler memleketimizi bırakıp buraya gelmiş olmamıza rağmen sıkı sıkıya bağlıyız. Pazar sabahınızı bizlere ayırdığınız için teşekkür ederiz” dedi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Kocaeli’de kendi kültürlerini yaşatmaya çalışan Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan ise “Ağrılı hemşerilerimizin Kocaeli’de uzun bir serüveni var. 1962 yılından beri Kocaeli, Körfez, Kartepe, Dilovası’na göç ettik. Kocaeli’yi kendimize sıla edindik. Örfümüzü, adetimizi buraya taşıdık. Burada kültürümüzü yaşatıyoruz. Ama siyasetten de uzak duruyoruz. Önemli değerlerimiz var. Örneğin; Emirşah başkanımız var. Kıymetli başkanımız Fatma Hanım, kendisini başkan yardımcısı olarak göreve alınca biz çok gurur duyduk. Kıymetli başkanımız Fatma Hanım’ı burada ağırlayarak başımızın tacı olduğunu belirtmek istiyoruz. Biz her ne kadar siyasetten uzak dursak da hep sizin yanınızda olacağız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz” sözlerini kaydetti.