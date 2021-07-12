Hürriyet, Bulgaristan göçmeni soydaşları sandık başında ziyaret etti

Bulgaristan’da bugün (11 Temmuz Pazar) gerçekleştirilen erken genel seçim için yerleşim yerlerine en yakın noktalarda oy kullanan Bulgaristan göçmeni soydaşları, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet yalnız bırakmadı. Kocaeli’de ikamet eden Bulgaristan göçmeni soydaşlar ülkeleri için oy kullanırken, başkan Hürriyet desteğini göstermek amacıyla sandık kurulan okulları ziyaret etti.
KÖRFEZ’DEN İZMİT’E
Kocaeli’nin her kesiminde vatandaşın yanında olmaya özen gösteren belediye başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez’deki Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu ile İzmit’teki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti. “Seçimin soydaşlarımıza hayır getirmesini temenni ediyorum” diyen başkan Hürriyet’i oy kullanmaya gittikleri sırada karşılarında gören göçmenler, bu ince davranışı karşısında teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.