12 Tem 2021 - 09:18- Gündem G: 12 Tem 2021 - 09:19

Hürriyet, Bulgaristan göçmeni soydaşları sandık başında ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, erken genel seçim için oy kullanan Bulgaristan göçmeni soydaşları sandık başında ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ dedi
Hürriyet, Bulgaristan göçmeni soydaşları sandık başında ziyaret etti mask

Bulgaristan’da bugün (11 Temmuz Pazar) gerçekleştirilen erken genel seçim için yerleşim yerlerine en yakın noktalarda oy kullanan Bulgaristan göçmeni soydaşları, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet yalnız bırakmadı. Kocaeli’de ikamet eden Bulgaristan göçmeni soydaşlar ülkeleri için oy kullanırken, başkan Hürriyet desteğini göstermek amacıyla sandık kurulan okulları ziyaret etti.

KÖRFEZ’DEN İZMİT’E

Kocaeli’nin her kesiminde vatandaşın yanında olmaya özen gösteren belediye başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez’deki Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu ile İzmit’teki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti. “Seçimin soydaşlarımıza hayır getirmesini temenni ediyorum” diyen başkan Hürriyet’i oy kullanmaya gittikleri sırada karşılarında gören göçmenler, bu ince davranışı karşısında teşekkür etti.
# Fatma Kaplan Hürriyet

12 Tem 2021 - 09:18 - Gündem

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