CHP Kocaeli, Bulgaristan seçimleri için kurulan sandıkları ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Örgütü, tekrarlanan Bulgaristan seçimleri için Kocaeli’de 5 farklı ilçede kurulan sandıkları ziyaret etti. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Kocaeli Balkan Masası Temsilcileri Selim Yıldız, Erdem Arcan, CHP Çayırova İlçe Başkanı CİhanSoyluçiçek, CHP Kocaeli Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, CHP Kocaeli Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız hem sandık kurullarına hem de oy kullanan vatandaşlara başarılar diledi.

5 İLÇEDE 6 SANDIK

Liçna kartı olan vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için İzmit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu, Körfez Ahmet Taner Kışlalı İlköğretim Okulu, Gebze Kroman Çelik İlkokulu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu ve Çayırova Hanife Soykan Ortaokulu’nda kurulan toplam 6 sandıkta oy kullandı. Konsolosluk çalışanlarının da görevli olduğu seçimlerle ilgili sandık kurullarından bilgi alan CHP’li heyete oy kullanan vatandaşlar ilgilerinden dolayı teşekkür etti. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, çıkacak olan sonuçların hem Bulgaristan için hem de tüm Balkan Türkleri için hayırlı olmasını diledi.