12 Tem 2021 - 09:19- Gündem G: 12 Tem 2021 - 09:21

Hürriyet, Körfezli Durmuş Ailesi’nin acısını paylaştı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, aile büyüklerini kaybeden Körfezli Durmuş Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi, üzüntülerini paylaştı
Hürriyet, Körfezli Durmuş Ailesi’nin acısını paylaştı mask

Vatandaşın üzüntülü gününde yanlarında olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in Körfez’de durağı Kocaeli Erzurum Çat İlçesi ve Civarı Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu. Hürriyet, babası Hacı Mehmet Durmuş’u ebediyete uğurlayan Erdal Durmuş’a taziye ziyaretinde bulundu. Durmuş’un acısını paylaşan başkan Hürriyet, merhum Hacı Mehmet Durmuş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diledi.
# Fatma Kaplan Hürriyet

12 Tem 2021 - 09:19 - Gündem

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