Hürriyet, Körfezli Durmuş Ailesi’nin acısını paylaştı

Vatandaşın üzüntülü gününde yanlarında olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in Körfez’de durağı Kocaeli Erzurum Çat İlçesi ve Civarı Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu. Hürriyet, babası Hacı Mehmet Durmuş’u ebediyete uğurlayan Erdal Durmuş’a taziye ziyaretinde bulundu. Durmuş’un acısını paylaşan başkan Hürriyet, merhum Hacı Mehmet Durmuş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diledi.