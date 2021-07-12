Vatandaşın üzüntülü gününde yanlarında olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in Körfez’de durağı Kocaeli Erzurum Çat İlçesi ve Civarı Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu. Hürriyet, babası Hacı Mehmet Durmuş’u ebediyete uğurlayan Erdal Durmuş’a taziye ziyaretinde bulundu. Durmuş’un acısını paylaşan başkan Hürriyet, merhum Hacı Mehmet Durmuş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diledi.
12 Tem 2021 - 09:19- Gündem Güncelleme: 12 Tem 2021 - 09:21
Hürriyet, Körfezli Durmuş Ailesi’nin acısını paylaştı
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, aile büyüklerini kaybeden Körfezli Durmuş Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi, üzüntülerini paylaştı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.