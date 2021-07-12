Sokakta müzik, yüzde tebessüm

Temmuz ve ağustos ayları boyunca ‘Müzik Senin, Sahne Senin’ etkinlikleri düzenleyerek pandemi sürecinde zor günler geçiren İzmitli müzisyenlere destek olmayı ve halka moral vermeyi hedefleyen İzmit Belediyesinin ilk müzik durağı; NCity Sahili oldu. ‘Müzik sokakta, tebessüm yüzde’ diyen İzmit Belediyesinin halkla buluşan ilk müzisyen konukları Grup Mavi Düş oldu.

SAHİLDE CANLI MÜZİK KEYFİ

İzmit’in değişik bölgelerinde düzenli olarak sürdürülecek olan ‘Sahne Senin, Müzik Senin’ etkinlikleri ilk gününde İzmitlilere sahilde canlı müzik keyfi yaşattı. Grup Mavi Düş’ün canlı performanslarıyla vatandaşların karşısına çıktığı etkinlikte vatandaşlar da birbirinden güzel şarkılara eşlik etti. Canlı müzik etkinlikleri her çarşamba ve cuma günleri devam edecek.