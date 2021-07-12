Faruk Akkoyun: Bu yıl olmadı! Ama seneye altın kemeri alacağım!

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde üçüncü olarak yıllar sonra Kocaeli’nin kürsü görmesini sağlayan ilimiz pehlivanlarından Faruk Akkoyun gazetemize özel açıklamalar yaptı. Önümüzdeki yıl altınkemer için elinden geleni yapacağını ifade eden Akkoyun şu şeklinde konuştu. Her şeyden önce şehrime yıllar sonra Edirne’den kupa getirdiğim için çok mutluyum.

ATABİLSEYDİM, FİNALDEYDİM

Çok sert güreşlerim oldu. Aldığım yumruk ve kafa darbeleri ile yüzümde açılmalar oldu. Özellikle çenem hayli hırpalandı. Rakiplerimle resmen boğuştum. Yarı finalde çok iyi bir güreşçi olan İsmail Koç ile eşleştim. Bir ara İsmail Koç’u künde pozisyonuna getirdim. İyi de yakaladım, atmak istedim ama başaramadım. Rakibimi, şampiyon olan Ali Gürbüz'ü, üçüncü olan Orhan Okulu ile tüm güreşçileri tebrik ediyorum.

ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Yaklaşık 1.5 yıl sonra Kırkpınar’da yer almak heyecan vericiydi. Kilo almayacağım, ağırlaşmayacağım. Sıkı çalışmaya devam edip önümüzdeki yıl kemeri Kocaeli’ye getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bizlere destek veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a, antrenörlerime, aileme, sporcu arkadaşlarıma ve beni destekleyen tüm güreş severlere teşekkür ediyorum.