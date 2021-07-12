12 Tem 2021 - 09:22- Spor G: 12 Tem 2021 - 09:24

BAL’dan 3. Lig’e çıkan 4 takım belli oldu
BAL’dan 3. Lig’e çıkan 4 takım belli oldu mask
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Bölgesel Amatör Lig 2020-2021 sezonu final maçlarını sonunda Hendekspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967 ve 76 Iğdır Belediyespor rakiplerini saf dışı bırakarak 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

ÇİLİMLİ BU KEZ BAŞARAMADI

Karamürselspor ile Yuvacıkspor’un grubundan çıkan, çeyrek finalde de Kullarspor’u penaltılar sonucu eleyen Çilimli Belediyespor finalde Hendekspor ile karşılaştı. Düzce ekibi 48. dakikada Ali Atmaca’nın golü ile öne geçse de normal sürede bitime 2 dakika kala Emrah Turan’ın penaltı golüne engel olamadı. (1-1) Uzatmalarda Hendekspor çok etkili oldu. Berkay Ekici’nin 2 ve Muhammet Çetin’in golleri ile Çilimli’yi 4-1 yenen Hendekspor profesyonel lige merhaba dedi. Çilimli’de ise Bünyamin Kır ve Fatih Sultan Semiz kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

TELAT ÖZDEN’İN TAKIMI DA ÇIKTI

Telat Özden’in teknik direktörlüğünü yaptığı Orduspor 1967, Bolu Abant takımını normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maç sonunda penaltılar sonucu 4-3 yenerek adını 3. Lig’e yazdırdı. Çok çekişmeli geçen Aliağa ile Kuşadasıspor maçının normal süresi ve uzatma süresi 1-1 bitti. Penaltı vuruşları sonucu rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Kuşadasısportoplamda 4-2’lik galibiyet ile 3. Lig’e çıktı. Iğdır Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 4.Bölge final maçında Diyarbakırspor'u Muhammed Çiçek’in 39. dakikadaki golü ile 1-0 mağlup ederek 3.Lig'e yükselen bir diğer takım oldu.

BAL FİNALLERİ

Hendekspor - Çilimli Belediyespor: 4-1 (Normal süresi 1-1)

Kuşadasıspor – Aliağa: 4-2 (Normal süresi 1-1, penaltılarla 4-2)

Orduspor 1967 – Bolu Abant FK: 5-4 (Normal süresi 1-1, penaltılarla 5-4)

Iğdır Belediyespor – Diyarbakırspor: 1-0

12 Tem 2021 - 09:22 - Spor

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