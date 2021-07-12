 KOŞYAD'ın yeni başkanı Taylan Katak

Faaliyetlerine 2004 yılında Kocaeli Şairler ve Yazarlar Birliği adı altında başlayan kuruluş, 2011 yılında Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği adını alarak çalışmalarına devam etti. KOŞYAD, bu yönüyle Kocaeli’nin en köklü kültür-sanat kuruluşlarından biri olma özelliği taşıyor. Kurulduğu günden bu yana pek çok etkinliğe imza atan KOŞYAD’ın 4. Olağan Genel Kurulu 10 Temmuz Cumartesi günü Türk Ocakları Kocaeli Şubesi’nin toplantı salonunda gerçekleşti. Pandemi tedbirlerine uyularak gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığını Ruhittin Sönmez, divan üyeliklerini ise Sezin Türkkal ile İsmail Çabucak yaptı. Mevcut KOŞYAD Başkanı Alptekin Cevherli’nin tekrar aday olmadığı genel kurulda Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi eski Başkanı Taylan Katak tek liste ile yer aldı. Genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alan Katak, başkan seçildi.

GEÇMİŞTE YAPTIKLARIMIZ GELECEKTE YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR

Genel kurulda konuşan Taylan Katak, ‘’ Bize teveccüh gösteren değerli üyelerimize teşekkürlerimi sunuyor, seçilen arkadaşlarıma başarılar diliyorum,’’ dedi. Geçmişte derneğe emek veren önceki dönem başkanlarına ve yöneticilerine de teşekkür eden Katak, ‘’Onlardan aldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak için çaba harcayacağız. Hayatımın her döneminde, aldığım her görevi layığıyla yerine getirmeye çalıştım. Bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğim. Geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır,’’ ifadelerini kullandı.

KOŞYAD EMİN ELLERDE

‘’Bize destek olanların, bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayacağız. Yönetimimiz bu kentte marka olmuş, çok önemli ve değerli isimlerden oluşuyor. Yüksek profilli bir yönetimimiz var. Bu ekiple çok güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum,’’ diye sözlerine devam eden Taylan Katak, ‘’KOŞYAD emin ellerde,’’ dedi.

Yönetim Kurulu Asil Liste

1. Taylan KATAK

2. Alptekin CEVHERLİ

3. Süleyman PEKİN

4. Yücel Alpay DEMİR

5. Filiz KIYMAZ

6. Oğuzcan ACAR

7. ErtuğruL KEMALOĞLU

Yönetim Kurulu Yedek Liste

1. Gülseren DELİBAŞ

2. Mustafa ATALAY

3. Ensar EMİR

4. Ferhat YÜKSEL

5. Gülseher KAHRAMAN

6. Mehmet ÖZKAL

7. Zeki TOPALOĞLU

Denetim Kurulu Asil Liste

1. Dr. Erol KOCA

2. Feyzullah DİVLİ

3. Gültekin YAZICI

Denetim Kurulu Yedek Liste

1. Talha DÜLGERBAKİ

2. Bahaddin YAZICI

3. Hilal AKKAYA