12 Tem 2021 - 09:26- Spor G: 12 Tem 2021 - 09:27

Yağlı güreşin yıldızları Kartepe’ye geliyoooor!
Yağlı güreşin yıldızları Kartepe’ye geliyoooor! mask

Kartepe Belediyesi bu cumartesi ülkenin en önemli başpehlivanlarını ağırlıyor. Kartepe ile özdeşleşen Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Ali Gürbüz, çeyrek yarı final yapan güreşçilerden Faruk Akkoyun, Orhan Okulu, Serhat Gökmen, Osman Aynur, Yıldıray Akın ile Recep Kara gibi bir birinden ünlü 33 Başpehlivan katılacak. Kartepe Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri bir bakıma Kırkpınar’ın da rövanşı olacak. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, tüm güreş severleri muhteşem cumartesi günkü etkinliğe davet ederken, pehlivanlar da desteğinden ötürüBaşkan Kocaman’a teşekkür etti.

12 Tem 2021 - 09:26 - Spor

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