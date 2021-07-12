Şu an tam bir kapalı kutuyuz

Sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da tempolu bir şekilde sürdüren Kocaelispor’da antrenman maç haftası geldi çattı. 15 Temmuz'da Antalyaspor'la, 18 Temmuz'da da Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da yenilenen kadronun nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor. Özellikle yabancı transferleri ile de adeta kapalı bir kutu olan Kocaelispor’un antrenman maçlarındaki görüntüsünü 12. adam da görmek için sabırsızlanıyor.
ANKARAGÜCÜ İLE DE MAÇ OLABİLİR
Dış transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda yerli kaleci, 8 numara ve yerli bir forvet bakan Kocaelispor’da hazırlık maçlarındaki genel durum transfere yeni bir şekil de verebilir. 18 Temmuz'daki Rize maçının ardından Erzurum kampını noktalayacak olan takım, Kurban Bayramı izninin ardından 2. etap hazırlıklarını Bolu'da gerçekleştirecek. Burada kardeş kulüplerden Adana Demirspor'la kesin olarak antrenman maçı yapılacak. Bolu’daki muhtemel rakiplerden birisi. 1. Lig takımlarından Ankaragücü olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.