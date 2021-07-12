12 Tem 2021 - 09:26- Spor G: 12 Tem 2021 - 09:28

Şu an tam bir kapalı kutuyuz
Şu an tam bir kapalı kutuyuz mask
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Sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da tempolu bir şekilde sürdüren Kocaelispor’da antrenman maç haftası geldi çattı. 15 Temmuz'da Antalyaspor'la, 18 Temmuz'da da Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da yenilenen kadronun nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor. Özellikle yabancı transferleri ile de adeta kapalı bir kutu olan Kocaelispor’un antrenman maçlarındaki görüntüsünü 12. adam da görmek için sabırsızlanıyor.

ANKARAGÜCÜ İLE DE MAÇ OLABİLİR

Dış transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda yerli kaleci, 8 numara ve yerli bir forvet bakan Kocaelispor’da hazırlık maçlarındaki genel durum transfere yeni bir şekil de verebilir. 18 Temmuz'daki Rize maçının ardından Erzurum kampını noktalayacak olan takım, Kurban Bayramı izninin ardından 2. etap hazırlıklarını Bolu'da gerçekleştirecek. Burada kardeş kulüplerden Adana Demirspor'la kesin olarak antrenman maçı yapılacak. Bolu’daki muhtemel rakiplerden birisi. 1. Lig takımlarından Ankaragücü olacak.

 

 

# Kocaelispor

12 Tem 2021 - 09:26 - Spor

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