12 Tem 2021 - 14:08- Ekonomi G: 12 Tem 2021 - 14:10

Kaçak akaryakıta ağır bedel ödeme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kaçak akaryakıtla depoyu ucuza doldurayım derken, aracınızın motorundan olup daha ağır bir fatura ödemeyin” dedi.

Kaçak akaryakıta ağır bedel ödeme mask

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatile çıkacak vatandaşları şehirler arası yollarda akaryakıt alırken dikkatli olmaları yönünde uyardı. Palandöken, özel araçlarıyla tatile çıkacak vatandaşların tasarruf için daha ucuza akaryakıt bulma arayışına girmemeleri ve ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmamaları gerektiğini bildirdi.

10 NUMARA YAĞ

Palandöken, “Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa o ürünün kalitesinden şüphelenmek gerekir. Kimse ortalamanın altında satışla zararına ticaret yapmaz. Özellikle 10 numara yağ ile merdiven altında üretilen, içinde ne olduğu bilinmeyen ucuz yakıtların araç motoruna zarar verdiği bilinen bir gerçek” dedi.

12 Tem 2021 - 14:08 - Ekonomi

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