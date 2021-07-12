12 Tem 2021 - 14:09- Ekonomi G: 12 Tem 2021 - 14:10

İklimlendirme Sektörü ihracat rekoru kırdı  

Türk İklimlendirme Sektörü, 2021 yılının Haziran ayında yaptığı 574,8 Milyon dolarlık ihracat ile aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

İklimlendirme Sektörü ihracat rekoru kırdı   mask

Sektörün ihracatı, 2020 Haziran ayına göre yüzde 62, 2021 yılbaşından bu yana ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 oranında arttı. Sektörün, 2021 yılbaşından bu yana Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 2,9 seviyesine ulaştı. Ocak-Haziran 2021 içerisinde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Romanya oldu. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, yaz ayları ve aşılamanın yoğunlaşması paralelinde pandeminin etkisinin azaldığını ve sektör firmalarının ihracatlarını istikrarlı bir şekilde artırdığını ifade etti.
# Sanayi

12 Tem 2021 - 14:09 - Ekonomi

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