Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Marmaray, Başkentray ve YHT hatlarındaki reklam alanları kiraya verilecek. TCDD’ye ait Marmaray, Başkentray ve YHT hatlarındaki muhtelif alanların reklam amaçlı işletilmek üzere üçüncü şahıslara kiralanması işi kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek. İhale, 10 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00’te T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Taşınmaz İhale Komisyonunca gerçekleştirilecek.
12 Tem 2021 - 14:09- Ekonomi Güncelleme: 12 Tem 2021 - 14:10
TCDD'den reklam ihalesi
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Marmaray, Başkentray ve YHT hatlarındaki reklam alanları kiraya verilecek....
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.