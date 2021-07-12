TCDD'den reklam ihalesi

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Marmaray, Başkentray ve YHT hatlarındaki reklam alanları kiraya verilecek. TCDD’ye ait Marmaray, Başkentray ve YHT hatlarındaki muhtelif alanların reklam amaçlı işletilmek üzere üçüncü şahıslara kiralanması işi kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek. İhale, 10 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00’te T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Taşınmaz İhale Komisyonunca gerçekleştirilecek.