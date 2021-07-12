Aygün, bu kez Yavuz Sultan’daydı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan 41 seçim vaadini hızla yerine getirirken diğer taraftan esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ederek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu bağlamda son olarak Yavuz Sultan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı buluşmaları çatısı altında gerçekleşen programda Başkan Aygün’e AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Aksoy ve Tayfun Tosun da eşlik etti.
GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ VURGUSU
Sık sık vatandaşlarla bir araya gelip, onların görüş ve önerilerini aldıklarını ifade eden Aygün, “Bizim iki yıl önce yola çıkarken 41 projemiz vardı. Fakat bunlardan en önemlisi vatandaşlarımızın gönlündeki yerimizi alabilmekti. Bizler de kademeli normalleşme sürecine geçişle birlikte sürekli halkımızla iç içe, gönül gönüleyiz. Sizlerin taleplerini dinleyerek çözüm üretmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.