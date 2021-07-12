12 Tem 2021 - 14:11- Gündem G: 12 Tem 2021 - 14:13

BBP’li Ayyıldız, Başkan Çiftçi’ye yüklendi  

BBP İl Başkan Yardımcısı ve Çayırova İlçe Başkan Vekili Necmettin Şah Ayyıldız, Osman Nuri Aksoy Cami külliyesi ve park projesi üzerinden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye yüklendi  

BBP’li Ayyıldız, Başkan Çiftçi’ye yüklendi   mask

Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı ve Çayırova İlçe Başkan Vekili Necmettin Şah Ayyıldız, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ayyıldız, “Başkan Çifçi’nin statiğini kendi çizdiği Osman Nuri Aksoy Cami külliyesi ile olan çelişkisi. Tepkilere neden olan tutarsızlığı. Daha önce cami derneğinin toplumun bütün katmanlarını düşünerek hazırladığı projeyi Şevki Demirci engellemiş yaptırmamıştı. Şimdi siz de Şevki Demirci’nin yaptıklarını yapıyorsunuz, aleyhinde konuştuğunuz Şevki Demirci’den farkınız ne?” dedi.

 

Ayyıldız, “Yakınında iki adet park olmasına rağmen küçücük bir yere ısrarla park yapmanızın altında şu gerçeklerden hangisi yatmaktadır: Bitişiğindeki yaptığınız inşaata değer katmak mı? Daire sattıklarınıza verdiğimiz sözden mi? Yoksa satamadığınız daire varsa değerini artırıp daha yükseğe satmak için mi? Yetkililere yakınında alternatif sunarken yakınındaki parkları niçin gizliyorsunuz?” sözleriyle yüklendi.
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12 Tem 2021 - 14:11 Kocaeli/ Çayirova- Gündem

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