MEYDER, “Eğlence olmadan turizm olmaz”

MEYDER Başkanı Yaşar Kibar, " Derneğimizi, İzmit eğlence sektöründe faaliyet gösteren işletmeler arasındaki dayanışmayı arttırmak, tek bir çatı altında toplanmak ve sorunlarımıza çözüm bulmak amacıyla kurduk. İzmit kamuoyuna kendimizi tanıtmak için bir dizi ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu anlamda da, kentimizin çatı kurumu olan İzmit Kent Konseyini ziyaret etmek istedik. Sizin duyarlı ve çözüme yatkın yapınızı biliyoruz. Bu aşamada, hiç kimseden bir şey talep etmiyoruz. Eğlence olmadan turizm olmaz diyoruz. Biz de kent turizminin bir parçası olmayı arzu ediyoruz. Eğlenceyi, daha kaliteli bir hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Kent karar vericilerinin de bizim bu çabamıza duyarsız kalmayacağına inanıyoruz" dedi.

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ise "Yıllardan bu yana çektiğiniz sıkıntılarının yakın şahidiyim. Üstüne üstlük, yaşadığımız pandemi sürecinin, mağdur ettiği meslek gruplarının en başında geliyorsunuz. Kurmuş olduğunuz bu yapılanmayı çok doğru buluyor ve önemsiyorum. Sizleri İzmit Kent Konseyi kurumsal üyesi yaparak, sesinize ses, gücünüze güç katmak istiyoruz. Eğlenmek, yemek, içmek gibi sosyal bir ihtiyaçtır. Sizler, bu ihtiyaçları karşılayan işletmelersiniz. İzmit Kent Konseyi olarak, bu zorlu mücadelede her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Yapacağınız çalışmalarda, İzmit Kent Konseyinin, çalışma ve eğitim ofislerini kullanabilirsiniz. Burası, sizin de eviniz. Sizlerle birlikte, ortak projelere imza atabiliriz. Bu vesile ile sizleri kutluyor, MEYDER'e başarılar diliyorum" diyerek görüşlerini aktardı.